Der ORF hat es nicht immer leicht – mit seinem Publikum nicht, mit der Politik noch weniger. Und dann ist auch noch die Arbeit, die seine Journalistinnen und Journalisten jeden Tag leisten, so unangenehm flüchtig. Es ist also kein Wunder, wenn zwei ORF-Journalistinnen, die bis auf den Arbeitgeber nicht besonders viel gemeinsam haben, nämlich die "ZIB"-Moderatorin Birgit Fenderl und die Ö3-Talkshowbetreiberin Claudia Stöckl, fast gleichzeitig Bücher veröffentlichen, in denen es vor allem auch darum geht, etwas zu bewahren: Wissen, Sinn, Gefühle.