In dieser Woche finden die Hinspiele der Champions-League-Viertelfinal-Begegnungen statt. Wer wird heuer den größten Titel im europäischen Klubfußball holen?

Am 11.4. kommt es zu den Duellen Borussia Dortmund - AS Monaco und Juventus Turin - FC Barcelona (Rückspiele am 19. April). Am Tag darauf trifft Atletico Madrid auf Leicester City und Bayern München auf Real Madrid (Rückspiele am 18. April).