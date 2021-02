Wer ist Dirk Nowitzki? [Podcast]

Die NBA steht derzeit zwar still, Geschichten gibt es aber genug zu erzählen. Dirk Nowitzki steht hierbei für vieles: Der Deutsche hat das Basketballspiel in der NBA revolutioniert, er gilt als der beste europäische Basketballer aller Zeiten, ist eine Vereinsikone bei den Dallas Mavericks und Aushängeschild einer ganzen Stadt. "Dirk Nowitzki ist wie wir", schreibt der Autor Thomas Pletzinger in seinem Buch "The Great Nowitzki". Und fügt an: "Nur viel, viel, besser."