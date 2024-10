Laut Erhebungen der Österreichischen Palliativgesellschaft, die auf der Plattform ASCIRS (Assisted Suicide Critical Incident Reporting System) anonyme und nicht der Öffentlichkeit zugängliche Erfahrungsberichte bezüglich des assistierten Suizids sammelt (bislang die einzigen relevanten Quellen), sind psychiatrische Erkrankungen wie im Fall von Michaela als Motiv kaum erfasst; die meisten der „Sterbewilligen“ (so der sperrige juristische Terminus) litten an Tumor- oder neurologischen Erkrankungen. Insgesamt wurden seit Inkrafttreten des Gesetzes in Österreich 481 Sterbeverfügungen errichtet, 398 entsprechende Präparate wurden ausgegeben und 63 davon wieder an die Apotheken retourniert. Auffallend ist, dass zwei Drittel der auf diese Art Verstorbenen Frauen sind.

Lange Zeit hatte Michaela vor dem Erlass des Sterbeverfügungsgesetzes (gegen das im Nationalrat 2021 nur die FPÖ stimmte) mit dem Gedanken gespielt, in die Schweiz zu fahren, wo die sogenannte Freitodbegleitung schon seit 1918 nicht mehr bestraft wird. Dort existieren zahlreiche Vereine wie „Dignitas“ oder „Exit“, die Suizidbegleitung für nachweislich todkranke und unheilbar erkrankte Menschen anbieten. Nur in der Schweiz dürfen auch ausländische Staatsbürger in einem solchen Zustand ihrem Wunsch nach einem selbstbestimmten Ende nachkommen; in anderen Ländern sind solche letzte Reisen nicht erlaubt, um einen sogenannten Sterbetourismus zu verhindern. Der bekannte britische Sci-Fi-Autor Terry Pratchett, der sich nach seiner Alzheimer-Diagnose für Sterbehilfe stark machte (die in Großbritannien bis heute auch nicht in der abgemilderten Form der Freitodbegleitung erlaubt ist), porträtierte die Institution Dignitas mit ihrer Wohnzimmer-Atmosphäre in der BBC-Dokumentation „Choosing To Die“.

Christina Kaneider ist Palliativmedizinerin. Nach zehn Jahren in einer Tiroler Hospiz-Institution kündigte sie und ist seither Geschäftsführerin der ÖGHL, einem Sterbehilfeverein mit rund 200 Mitgliedern, der eine Kultur des humanen Sterbens in Österreich fördern will und zu konkreten Informationen verhilft, „etwa wohin sich Betroffene in den einzelnen Bundesländern wenden können und welche Verfahrensschritte formal eingehalten werden müssen“. In dieser Funktion ist sie auch Teil der Antragsgemeinschaft, die beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) Beschwerde gegen das Sterbeverfügungsgesetz erhoben hat. Erschreckend ist für Kaneider, dass das sogenannte Werbeverbot beim assistierten Suizid von Ärztekammern und manchen palliativen Einrichtungen noch immer mit mangelnder Informationsweitergabe gleichgesetzt wird: „Oft werden wichtige Informationen bewusst nicht oder unpräzise gegeben.“

Nach vielen Gesprächen mit Kranken, Palliativmedizinern, Hospiz-Pflegerpersonal und Rechtsanwälten lässt sich zweieinhalb Jahre nach der Gesetzesnovelle bilanzieren: Auf sich allein gestellte Sterbewillige scheitern oft an den bürokratischen Hürden. Das Werbeverbot im Zusammenhang mit dem assistierten Suizid kommt einem Informationsmangel gleich. Der Ball wird von Politik und Institutionen bewusst flach gehalten, nach dem Motto: Wir müssen zwar akzeptieren, dass es diese Möglichkeit jetzt gibt, aber wollen lieber nichts damit zu tun haben. „Das geht wirklich?“ fragt eine Frau mit Lungenkrebs in unheilbarem Stadium, die von der Caritas Socialis (CS) „unglaublich lieb“ betreut wird und „dem Himmel sei Dank“ jetzt auch mit ihrer Tochter wohnen kann, in der Cafeteria im CS-Hospiz Rennweg: „Ich habe nichts davon gewusst. Das mach ich in jedem Fall, ich will nicht sinnlos Schmerzen haben. Und ich habe das Recht, dass ich mir das ersparen darf.“

Auf Anfrage an die Ärztekammer Wien, was den Informationsfluss betrifft, erklärt der Patienten-Ombudsmann Thomas Holzgruber: „Patienten mit dem Wunsch nach einer Sterbeverfügung erhalten auf Anfrage eine Liste jener Ärzte, die Aufklärungsgespräche durchführen und das erforderliche Gutachten erstellen.“ In den weiteren Prozess sei die Ärztekammer Wien „nicht eingebunden“. Wichtig sei, dass jeder Arzt und jede Ärztin auch die Möglichkeit haben muss, sich „zu weigern“ und „nicht gezwungen werden könne“.

Christina Kaneiders Entschluss zu ihrem beruflichen Wechsel wuchs kontinuierlich seit Inkrafttreten des Sterbeverfügungsgesetzes im Jänner 2022, weil ihr sehr bald klar wurde, „dass die Möglichkeit eines selbstbestimmten Sterbens innerhalb vieler Institutionen massiv behindert wird und sich nur mit großen Hindernissen ins palliative Arbeiten integrieren lässt“. Sie erinnert sich an eine irritierende Erfahrung, bei der einer Tochter, deren Mutter den Weg eines selbstbestimmten Sterbens eingeschlagen hatte, seitens einer leitenden Mitarbeiterin empfohlen wurde, sie müsse „ihre Mutter bei der Einnahme des Präparats filmen und dann das Zimmer verlassen. Die letzten Minuten eines Lebens also besser von einer Kamera festhalten lassen, anstatt von der eigenen Tochter an der Hand gehalten zu werden, so weit reicht die ablehnende Haltung bei manchen.“ Und nein, das sei natürlich keine gesetzliche Bestimmung für das Prozedere: „Aber viele Schwerkranke haben einfach nicht mehr die Kraft, sich bei so was noch zur Wehr zu setzen und auf ihre Rechte zu bestehen.“ Als Ärztin, die Aufklärung zur Sterbeverfügung leistet, bekam sie von Gegnern sogar den Satz zu hören: „Aufklärung heißt: beim Töten mitmachen!“ Einer anderen Patientin, die stationär palliativ betreut wird, das Präparat aber bereits bei sich zu Hause aufbewahrt, wurde erst von der Institution zu verstehen gegeben, dass sie „es“ lieber in ihren privaten Räumen erledigen soll: „Einer Frau, die nicht mehr mobil ist, wurde ganz klar signalisiert, dass die Einnahme in der Station nicht erwünscht ist. Will man ernsthaft, dass Schwerkranke in ihre Wohnungen transportiert werden und dort am Lebensende allein gelassen werden, nur damit sich niemand damit konfrontieren muss, dass Menschen von ihrem Recht auf ein selbstbestimmtes Ende Gebrauch machen?“ Extrem problematisch empfindet Kaneider die organisatorischen Anforderungen, die an Patienten in diesen Extremsituationen gestellt werden: „Es ist doch absurd: Wenn ich als Ärztin attestiere und somit die Möglichkeiten zur Errichtung der Sterbeverfügung ebne, darf ich denselben von mir betreuten Patienten dann später nicht mehr weiter unterstützen, indem ich ihm beispielsweise den Infusionszugang lege.“ In ihrer Arbeit stützt sich die ÖGHL auf fachliche Expertise von etablierten Organisationen in der Schweiz oder in Deutschland. „Unter streng kontrollierten Bedingungen bleibt dort das Präparat unter ärztlicher Aufsicht und wird nur über Mitarbeiter des Vereins bereitgestellt und bei professioneller Begleitung vom Patienten selbstständig eingenommen.“

Leider habe man in Österreich noch „immer keine an die heutige Zeit angepasste Sterbekultur“ entwickelt. Kaneider vergleicht das Lebensende mit der Geburt: „Das sind in Wahrheit verwandte Themen. Bei der Geburt hat die Festlegung eines Termins und eine Intervention in den natürlichen Ablauf breite Akzeptanz. Beim Lebensende ist das jedoch verpönt. Wenn ein Patient von mir die Unterstützung möchte, begleite ich ihn gerne von Anfang an bis zum Ende. Das bedeutet mitunter hohen organisatorischen Aufwand, da ich ja als aufklärende Ärztin von der konkreten Hilfestellung ausgeschlossen bin. Ganz oft kommt mir eine unendliche Dankbarkeit für meine Betreuung entgegen. Aus meiner Sicht sollte es aber nicht eine totale Ausnahme sein, dass Menschen bei einem würdevollen Sterben individuell begleitet werden.“ Sterbewünsche sind sehr unterschiedlich. Für manche sei der bloße Besitz des Präparats „extrem erleichternd, weil sie wissen, dass es da im Nachtkästchen einfach diese Option gibt.“ Manche nutzen sie auch überhaupt nicht, sondern versterben, mehr oder weniger friedlich, an den Folgen ihrer Erkrankung. Andere freuen sich auf ihren „Weg in die Freiheit“, haben bei der Einnahme ihre ganze Familie um sich geschart und „gehen dann sogar mit einem Lächeln im Gesicht in den Tod. So traurig so ein Sterben auch ist, es kann auch etwas sehr Stimmiges haben.“

Das tödliche Präparat und die fehlende Kontrolle

Bei der Wahl des Präparats Natrium-Pentobarbital habe man sich an der Schweiz und den Niederlanden orientiert, wo sich das Produkt bewährt hat, so Andreas Eichtinger von der Apothekerkammer. Ursprünglich kommt der Wirkstoff aus der Veterinärmedizin, wo er beim Einschläfern von Tieren zum Einsatz gebracht wird.

Apotheken seien jedoch nicht verpflichtet, das Präparat zu besorgen: „Das unterliegt dem Prinzip der Freiwilligkeit. Genau wie Ärzte sind auch Apotheker gemäß der Gewissensfreiheit davor geschützt, sich an dem Prozess aktiv zu beteiligen.“ Es gebe jedoch eine Liste, die bei der Notariatskammer und den Patientenvertretungen aufliegt, wo jene Apotheken registriert sind, die die Substanz „in der Regel innerhalb von zwei bis drei Werktagen besorgen können: „Über ein Viertel aller bundesweiten Apotheken, also gar nicht so wenige, scheinen dort auf.“ Dass die Lieferfrist nicht immer prognostizierbar ist, erzählen Angehörige, die mehrere Tage im Unwissen gelassen wurden, was in einer solchen Extremsituation einer nervlichen Zusatzbelastung gleichkommt.