Wie Felix Magath den FC Admira Wacker in ein grandioses Schlamassel lenkte

Felix Magath war einst deutscher Meister mit Bayern München und dem VfL Wolfsburg. Doch seine Erfolge liegen über ein Jahrzehnt zurück. Seitdem wird er in den Medien als "Folterknecht" und "Medizinball-Magath" verspottet. Mit seinem "letzten Projekt" in der Südstadt ist auch ein Motiv verbunden: Magath möchte beweisen, "dass der Fußball noch genauso funktioniert, wie er es immer getan hat", also mit Strenge, Disziplin und Laufen. Eine Anstellung im Verein braucht er dafür nicht. Als "Head of Global Soccer" des Flyeralarm-Fußball-Projekts (zu dem neben der Admira auch der deutsche Zweitligist Würzburger Kickers zählt) soll er den Verein offiziell beraten. Doch an eine bloße Beratertätigkeit glaubt schon lange niemand mehr.



Ein trüber Tag Mitte Oktober. Der "Folterknecht" sitzt in einer VIP-Loge des Admira-Stadions und wartet auf die Vorspeise. Felix Magath wirkt in der persönlichen Begegnung nicht so brutal, wie seine Spitznamen vermuten lassen. Er ist nicht sonderlich groß, nicht außergewöhnlich breit, er knurrt nicht, sondern wirkt sanft und lächelt auffällig milde. Sein Ruf störe ihn nicht, sagt er. "Ich bin immer für Ordnung, Disziplin und körperliche Fitness gestanden."

"Seit Felix Magath verstehe ich den Fußball langsam wieder"

Felix Magath ist im Fußballgeschäft ein Kaliber wie Jürgen Klopp oder Jogi Löw. Am Tag seiner Präsentation in einem Wiener Luxushotel muss sich die Admira wie Julia Roberts in "Pretty Woman" gefühlt haben. Es sei ein Novum, "so eine Pressekonferenz halten zu dürfen", stammelte Geschäftsführer Thomas Drabek. Die Admira war auf einmal Teil von etwas Großem, das sich "Flyeralarm Global Soccer" nennt und ein bisschen nach dem Fußballprojekt von Red Bull roch: ein Investor, ein Chefstratege, ein deutscher und ein österreichischer Klub im Portfolio. Doch ausgerechnet die Salzburger Erfolgsformel möchte man nicht übernehmen. Während Red Bull in moderne Entwicklungen investiert, sprach Magath von "Siegermentalität" und davon, "kein Mann" zu sein, "der die Taktik in den Vordergrund stellt".



In dieser Beziehung dürften Flyeralarm-Boss Fischer und Magath, die sich auf dem Fußballplatz kennengelernt hatten, Sympathien füreinander entwickelt haben. Fischer erzählte bei Magaths Präsentation, dass er sich mit der modernen Fußballwelt schwertue, "aber seit Felix Magath verstehe ich den Fußball langsam wieder". Man wolle künftig "nicht zu kompliziert denken" und "den Fußball einfacher machen".