Wie der ÖFB 100.000 Euro verpulverte

Eine Lösung war trotz der externen Expertise nicht in Sicht. Denn die Mehrheit im ÖFB-Präsidium steht hinter Hollerer. Der Großteil der Belegschaft sowie Teamchef Rangnick dagegen favorisieren Neuhold. Ende des Vorjahres kam es dann zu einem Streit unter den Entscheidungsträgern, in den auch Rangnick hineingezogen wurde. Denn Präsident Mitterdorfers Sicht hatte sich auf einmal grundlegend gewandelt. Nach wenigen Monaten im Amt hatte er „andere Erfahrungen als jetzt“, erklärte Mitterdorfer profil. „Nun würde eine Entscheidung auf einer anderen Grundlage fußen.“ Hollerer sei „in vielen Bereichen wertvoll für den ÖFB“. Im ÖFB vermuteten viele ein klägliches Motiv hinter dem Meinungsschwenk. „Ich werfe ihm vor“, erklärte Götschhofer, „dass er den Inhalt seines Berichtes nicht thematisieren will, weil er der Mehrheit des Präsidiums nicht gefällt.“ Rangnick und Mitterdorfer entzweite die Frage. Der Teamchef konnte nicht verstehen, warum nun auch Neuhold in der Schusslinie stand, wenn laut Mitterdorfers ursprünglicher Analyse doch klare Verfehlungen Hollerers vorlägen. „Er war nicht in der Lage, zu erklären, warum sich seine Meinung komplett gedreht hatte. Das konnte niemand nachvollziehen“, betonte Rangnick vor wenigen Wochen im profil.

Schließlich kam es doch noch zu einer Entscheidung. Und, wie üblich im ÖFB, zu einem Kompromiss.

Kündigung mit Hintertür

Im Oktober 2024 wurde Mitterdorfer während einer Präsidiumssitzung per Beschluss beauftragt, die Dienstverhältnisse von Neuhold und Hollerer aufzulösen. Doch Klarheit brachte das nicht. Denn in einer ÖFB-Aussendung wurde kurz darauf ergänzt, dass „in weiterer Folge mit Beiden Gespräche über eine mögliche weitere Beschäftigung im ÖFB innerhalb der neuen Struktur zu führen“ seien. Auf profil-Nachfrage bestätigte Präsident Mitterdorfer, dass er beide Herren gefragt habe, „ob sie sich vorstellen können, in einer anderen Aufgabenstellung für den ÖFB weiterzuarbeiten“.

Wochenlang zögerte Mitterdorfer danach mit dem angekündigten Rauswurf. Im November 2024 trat er dann überraschend als ÖFB-Präsident zurück – und setzte in einer letzten Amtshandlung noch die Kündigung um. Das Paradoxe: Gleichzeitig wurden die beiden Geschäftsführer in ihren Ämtern belassen – weil der ÖFB keinen Ersatz parat hatte.

Bartosch: „Wir müssen die Kündigungen rückgängig machen, damit der ÖFB handlungsfähig bleibt“



Eigentlich wollte der Fußballbund in diesen Wochen eine Lösung finden. Doch nun erklärt der neue Präsident Wolfgang Bartosch im profil-Gespräch: „Wir müssen die Kündigungen der beiden Geschäftsführer rückgängig machen, damit der ÖFB handlungsfähig bleibt“. Die wichtige WM-Qualifikation steht an und im März finden die entscheidenden Spiele für den Nations-League-Aufstieg in Gruppe A statt. Neuhold müsse die Rahmenbedingungen planen – und Hollerer den ÖFB auf dem internationalen Parkett vertreten, erklärt Bartosch. „Ich kann ja nicht mit zwei Gekündigten arbeiten, die sich in Wahrheit um einen neuen Job umschauen müssen und nicht mehr voll beim ÖFB sind.“