Wie kann man die Hoffnung bewahren, Herr Blom?

Sie haben soeben ein Buch mit dem Titel „Hoffnung“ veröffentlicht. Darin schreiben Sie, dass Hoffnung immer eine Perspektive braucht. Worauf sollen wir denn hoffen, wenn nicht auf paradiesische Zustände?

Blom

Ich habe dieses Buch geschrieben, weil mir immer wieder diese Frage gestellt wurde: Worauf hoffen? Ich halte viele Vorträge, mache Lesungen, Podcasts und Sendungen über unsere dunkle Zukunft. Über den Zusammenbruch von Demokratien, das Artensterben, die Klimakatastrophe. Und sehr oft steht nach dem Vortrag ein junger Mensch vor mir und sagt: Wenn das alles richtig ist, was Sie da sagen, gibt es dann überhaupt noch etwas zu hoffen? Dann habe ich meistens ungefähr zwei Minuten Zeit für eine Antwort, weil schon zehn andere Menschen auf mich warten, die mich zum Abendessen begleiten wollen. Mich beschleicht dann häufig das Gefühl, dass ich diese jungen Leute um eine anständige Antwort betrogen habe. Denn es ist eine wichtige Frage, die es verdient, ernst genommen zu werden.

Wir haben Zeit. Also: Gibt es überhaupt noch etwas zu hoffen?

Blom

Weil ich nun einmal Philosoph bin, frage ich dagegen: Was tun wir denn eigentlich, wenn wir hoffen? Wie funktioniert Hoffnung? Hoffnung ist ein jüdisch-christliches Prinzip. Im klassischen Chinesisch gab es kein Wort für Hoffnung. Das Konzept Hoffnung ist sehr vielen Kulturen schlicht unbekannt. Warum? Weil sie nicht das Konzept einer Geschichte hatten, in der die Zukunft anders ist als die Vergangenheit, mit einem Ziel, nämlich dem Kommen des Messias. Nur wenn man so eine Idee im Kopf hat, kann man überhaupt darauf hoffen, dass die Zukunft anders und besser wird.

Aber diese Perspektive ist uns in den vergangenen 200 Jahren doch ziemlich abhandengekommen.

Blom

Wir erleben die paradoxe Situation, dass es uns rein statistisch besser geht als irgendeiner Generation vor uns – wir sind reicher, sicherer, gesünder –, und trotzdem erleben viele Menschen ihre Gegenwart als hoffnungslos und ihre Zukunft als angstbesetzt.

Woran liegt das?

Blom

Ich glaube, dass wir, und das merkt man sehr stark im politischen Diskurs, uns gar keine Zukunft mehr zutrauen. Das Beste, was uns passieren kann, ist, dass sich nichts verändert. Dass wir nichts hergeben müssen von dem, was wir schon haben. Gleichzeitig ist uns bewusst: Von jetzt an geht es bergab. Wir werden eher nicht noch reicher, noch sicherer, noch gesünder werden. Das heißt, die Zukunft kann eigentlich nur negativ ausfallen. Vermeiden wir sie also so lange wie möglich. Mit so einer Perspektive fällt einem die Hoffnung nicht sehr leicht. Und es gibt noch etwas, was Hoffnung erschwert.

Was meinen Sie?

Blom

Dass wir in unseren Gesellschaften so stark als Individuen angesprochen werden, deren einziger Lebenshorizont ihr persönliches Leben ist, ihr persönlicher Erfolg, und zwar in Konkurrenz zu allen anderen. Und nun ist es eben so, dass viele unserer individuellen Lebenshoffnungen enttäuscht werden. Weil wir sie entweder gar nicht erreichen oder weil wir, wenn wir sie einmal erreichen, feststellen müssen, dass sie uns ganz anders erscheinen, als wir uns das vorgestellt hatten.

Die Enttäuschung ist also eigentlich unser Normalzustand.

Blom

Richtig. Und deswegen haben es Menschen, die einen metaphysischen Horizont haben, die also zum Beispiel religiös sind, viel einfacher mit dem Hoffen. Weil damit die Hoffnung über den eigenen Horizont hinaus verlegt wird. Säkulare Menschen, zu denen ich mich zähle, haben es schwieriger, weil sie diese Perspektive nicht vorfabriziert bekommen.

Aber es gibt doch auch genug weltliche Zukunftsprojekte, auf die sich hoffen ließe.

Blom

Schon, aber die säkularen Träume haben viel von ihrem Glanz verloren, weil sie so schreckliche Resultate hatten. Man kann das 20. Jahrhundert als eine Serie von gigantischen Massenversuchen sehen, eine neue, metaphysische Ordnung aufzubauen: durch den Sozialismus, den Faschismus, den Kapitalismus, den Neoliberalismus. All das wurde ausprobiert, um eine objektive Ordnung zu schaffen, in der wir leben können, eine objektive Wahrheit, an der wir uns orientieren können, ein klares Ziel, auf das wir zugehen können. Und alle diese Projekte sind gescheitert, einige sogar katastrophal.

Auch der Kapitalismus?

Blom

Als neue metaphysische Ordnung – ja. Es ging den Kapitalisten und den liberalen Denkern ja um das Durchsetzen der Freiheitsrechte des aufsteigenden, wirtschaftlich aktiven Bürgertums, so wie es dem Sozialismus um das Durchsetzen der Freiheitsrechte der Arbeiterinnen ging. Aber diese Freiheit ist negativ. Sie ist Freiheit von Zwang und Unterdrückung. Woher aber kommt die positive Freiheit, mein Leben zu gestalten? Wo ist die große Geschichte, von der ich Teil sein kann? Der Kapitalismus spricht mich nur als Marktteilnehmer an, als Konsument.

Reicht das denn nicht?

Blom

Das ist das Problem. Der Fortschritt und das Ende der Geschichte durch liberale Märkte, das sind post-christliche Erzählungen, die einfach nicht aufgehen, die individuelle Perspektive ist zu klein. Mein persönlicher Erfolg ist kein Horizont für Hoffnung, genau dieser Horizont ist nicht mehr stabil. Womit soll ich meine Hoffnung verbinden? Mit einer Partei, einem Staat, einer guten Sache, einer Vision von morgen? Die haben alle an Strahlkraft verloren. Aber dann kommen wir zu einem Paradox, denn trotz alledem stehen wir jeden Morgen auf und tun sinnvolle Dinge und setzen uns für etwas ein und sind für andere Menschen da und investieren in Beziehungen. Das ist für mich Hoffnung. Hoffnung funktioniert nach dem Prinzip Trotzdem.

Und trotzdem braucht sie eben ein Ziel, oder etwa doch nicht?

Blom

Der tschechische Dissident und spätere Präsident Václav Havel hat einmal geschrieben, dass Hoffnung nicht darin bestehe, dass man sich für etwas einsetzt, von dem man ohnehin weiß, dass es funktionieren wird. Sondern dass man etwas tut, was sinnvoll ist, eben weil es sinnvoll ist. Dann muss man sich natürlich darüber unterhalten: Was ist sinnvoll?