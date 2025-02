Wie Rozaa Wortham, Soul-Diva aus Detroit, in Wien strandete

Ansatzlos beginnt die kleine, ältere Dame zu erzählen. Sie sitzt kaum am Kaffeehaustisch, hat nur schnell Hallo gesagt, ein kurzes Lächeln, ein tiefer Blick, und steckt schon mitten in ihrer Geschichte. „Ich habe immer gewusst, dass ich wieder nach Wien zurückkommen werde. Hier ist meine Karriere wirklich explodiert.“ Über diese Explosion will sie nun gern sprechen und lässt sich kaum einfangen beim Galopp durch die Jahrzehnte, die Namen und Ereignisse.

Im November wird Rozaa Wortham aus Detroit, Michigan, 80 Jahre alt. Sie sieht wesentlich jünger aus, trotz allem, was sie erlebt hat, es war nicht immer schön. Sie trägt eine rote Mütze, einen roten Mantel mit weißem Fell, dazu rote Lederstiefel. „Normalerweise trage ich Weiß“, sagt sie, aber in Rot fühle sie sich momentan sicherer. Ihre Habseligkeiten stecken in einem kleinen weißen Rucksack und einem Rollkoffer, den sie nicht aus den Augen lässt.

Ihre Nächte verbringt sie in einer Notschlafstelle der Caritas, der „Gruft“ in Mariahilf, seit Ende Jänner lebt sie jetzt dort. Ihr Pass ist ihr abhandengekommen, sie vermutet, dass er gestohlen wurde. Inzwischen wurde ihr zwar ein Notpass ausgestellt, die Weiterreise in die Schweiz, die ihr eigentlich vorschwebte, wird sich aber verzögern. Also macht sie, was sie zuvor auch schon in Berlin gemacht hat. Sie stellt sich auf die Straße, spielt Trompete und singt, dafür bekommt sie Kleingeld und Aufmerksamkeit. Zwischen den Songs spricht sie vom lieben Gott und seinen guten Taten.

Von Detroit nach Mariahilf

Eine Begegnung mit Rozaa Wortham (sie spricht es „Rosay“ aus) trägt Spuren einer Séance. Vergangenheit wird da recht unvermittelt zu Gegenwart, alte Freunde werden beschworen, die längst tot sind, aber, wer weiß, irgendwo weiterleben. profil trifft Wortham in einem kleinen Café in einer Seitenstraße der Mariahilfer Straße. Sie erzählt eine fantastische Story, in der wohl auch einiges an Fantasie steckt. Wenn sie davon berichtet, wie ihr Cousin Jimi einst von der Familie für sein famoses Talent an der Gitarre gefeiert wurde, wird man den Beleg für Frau Worthams Verwandtschaft mit Herrn Hendrix wohl länger suchen.