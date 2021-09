Wie Wolfang Joop durch ein profil-Interview Ächtung erfuhr

Es hätte ein provokant-launiges Interview über die Arroganz der Modeindustrie werden sollen, die nach der Tragödie des 11. Septembers im Oktober wieder munter ihre Catwalks eröffnete. Der damals aus dem Geschäft weitgehend ausgestiegene Wolfgang Joop, damals 56, empfing profil in seiner Potsdamer Villa, um knapp drei Wochen nach dem Anschlag in New York seine Ansichten über die Weltpolitik, die Luxusindustrie und die Naivität vieler Modedesigner zu teilen. Als das Gespräch mit profil-Redakteurin Angelika Hager auf die „tief verletzte Männlichkeit der arabischen Welt“ durch George Bushs Israel-Politik kam, sagte Joop: „Amerika, das bedeutet neben Freiheit auch Selbstherrlichkeit und Arroganz.