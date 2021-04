Willi Ruttensteiner: "Der Vorschlag Marcel Koller kam von mir"

profil: David Alaba, Marko Arnautović oder Martin Harnik haben nie in der österreichischen Bundesliga gespielt. Auch Alessandro Schöpf und Florian Grillitsch sind ohne Station in der heimischen Liga in Deutschland erfolgreich. Ruttensteiner: Ich garantiere, dass Schöpf und Grillitsch, wenn sie mit 17 bei Rapid, Austria, Salzburg oder Sturm in der ersten Mannschaft gespielt hätten, zwei Jahre später mit Sicherheit auch in der deutschen Bundesliga gelandet wären. Ich glaube, dass man besser vorbereitet zu einem großen Klub kommt, wenn man zwei Jahre in der österreichischen Bundesliga gespielt hat.