Zum Jahr des Drachen: Das „Shanghai-Restaurant“ in Wien

Am 10. Februar ist es so weit: In der Volksrepublik China wird das Jahr des Drachen (ganz genau: des Holzdrachen) eingeläutet. Laut den einschlägigen Plattformen soll dieses vor allem Glück und Reichtum bringen, aber orientieren wir uns doch lieber an einem Eckpfeiler, der nicht direkt aus dem Reich der Mythen stammt: Das „Shanghai“ ist, ganz echt, ein Klassiker unter Wiens China-Restaurants.

Eröffnet wurde es bereits 1963 am heutigen Standort in der Jasomirgottstraße im 1. Wiener Gemeindebezirk. 2021 hat man das Lokal neu gedacht, die spektakulär kitschige Holzeinrichtung von 1963 ist erhalten geblieben. So weht ein dezent verstaubtes Flair durch das „Shanghai“ – und das ist gar nicht negativ gemeint. Die Servicebrigade ist ausnehmend professionell, durchaus sehr elegant gekleidet, man zieht es mit der Oldschoolhaftigkeit durch. Küchenchef Cao ist da schon etwas experimentierfreudiger.

Am deutlichsten wird das bei der an einen Schlachtschmaus beim Dorfwirt erinnernden knusprig gebackenen Blunzen-Frühlingsrolle. Wie bekommt man eine Blutwurst auf das gehobene Niveau des Lokals? Man serviert sie mit Saiblingskaviar! Damit die fischige Salzigkeit des Kaviars nicht zu viel Raum einnimmt, präsentiert man diesen auf einem pikant-süßen Wasabi-Mango-Beet – so harmonieren Blutwurst und Fischeier. Eigentlich fast wie beim Surf and Turf, nur halt ohne Hummer und Rind.