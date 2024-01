Zum Superwahljahr ein Wahllokal: Das Wiener „Sägewerk“

Wenn Sie die aktuelle profil-Ausgabe gelesen haben, wird Ihnen ein Umstand nicht entgangen sein: Im Jahr 2024 wird es ganz schön viele Möglichkeiten geben, Kreuze auf eine Wahlkarte zu kritzeln. Falls Sie nun noch einen Schritt weiter gehen und den Zauber der Demokratie auch beim Essen spüren wollen: In der Restaurantkette „Die Bausatzlokale“ könnten Sie Ihr Eldorado finden.

Dort kann man sich nämlich so gut wie alles selbst zusammenwählen. Seinen Ursprung hat das Projekt in Graz, dort existiert es bereits seit 1997. Mittlerweile findet man verschiedenste Bausatzlokale auch in Kärnten und Wien, hier zum Beispiel im 9. Bezirk: Im „Sägewerk“ in der Währinger Straße stehen die Wahlkarten und Kugelschreiber schon auf den Tischen bereit. Jetzt gilt: entscheiden, entscheiden, entscheiden. Man wählt zwischen verschiedenen Grundgerichten und kreuzt dann zusätzliche Zutaten an, die drauf- oder reinkommen sollen. Während der Wartezeit kann man sich dann vom Interieur Furcht einflößen lassen. Die vielen Sägevariationen an den Wänden erinnern doch sehr deutlich an eine beliebte Horrorfilmreihe, in der eine Säge eine einschneidende Rolle spielt. Das Lokalmotto wiederum („Das Leben ist ein Bausatz“) klingt eher nach „Forrest Gump“-Fortsetzung. Auch die Preise sind angenehm tief, die Uni-Nähe spielt offensichtlich eine Rolle. Die Zielgruppen sind klar: Studierende – und Fans von Kalendersprüchen.