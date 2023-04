Affäre „Nina“: Bestechungsanklage gegen BVT-Beamten rechtswirksam

Die juristische Aufarbeitung diverser Causen rund um das frühere Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT; nunmehr: DSN – Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst) schreitet voran. Aktuell müssen sich – wie berichtet – mehrere ehemalige BVT-Beamte am Landesgericht Wien in Zusammenhang mit der Asylgewährung für einen syrischen Ex-General verantworten. Gegen den Mann, der als potenzieller Informant für den israelischen Geheimdienst Mossad in Österreich untergebracht worden sein soll, tauchten später Foltervorwürfe auf.

Nun steht ein weiterer Prozess mit BVT-Bezug vor dem Start: Wie eine Sprecherin des Landesgerichts St. Pölten auf profil-Anfrage bestätigte, wurde vor kurzem die Anklage gegen einen BVT-Beamten rechtswirksam, der nebenher für private Ermittlungen Geld von einer deutschen Nachrichtenhändlerin mit Stasi-Vergangenheit erhalten haben soll. Ein von einem Mitbeschuldigten eingebrachter Anklageeinspruch wurde kürzlich vom Oberlandesgericht Wien abgewiesen. Ein Verhandlungstermin in St. Pölten steht noch nicht fest.