„Aussagenotstand“: OStA-Wien-Chef Fuchs erstinstanzlich freigesprochen

Dass der Leiter einer Oberstaatsanwaltschaft (OStA) als Angeklagter vor Gericht sitzt, ist alles andere als alltäglich. Und dennoch war es für OStA-Wien-Chef Johann Fuchs bereits der zweite derartige Auftritt – diesmal ging die Angelegenheit allerdings in seinem Sinne aus: Der Leiter der OStA Wien musste sich wegen des Verdachts der Verletzung des Amtsgeheimnisses sowie der Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss verantworten und wurde am Dienstag in allen Anklagepunkten freigesprochen.

Es handelte sich um die Neuauflage einer Causa, die bereits im vergangenen Sommer erstmals verhandelt worden war. Damals hatte das Gericht noch einen Schuldspruch gefällt, der allerdings später von der Oberinstanz aufgehoben wurde. Somit war das Landesgericht ein zweites Mal am Zug. Auch diesmal ist das erstinstanzliche Urteil noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft meldete volle Berufung an.