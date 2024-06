Benkos Ex-Partner unter Druck – Der mysteriöse Mister Steinmetz

Auch Signa wurde in die Auseinandersetzungen hineingezogen. In Folge eines Gerichtsbeschlusses in den USA musste die Immobilien-Gruppe Tausende Dokumente und E-Mails herausgeben. Auf entstandenen Kosten von 857.000 Euro blieb Signa vorerst offenbar sitzen.

Es ist der Stoff, aus dem Milliardärsalltag gemacht ist: „Ich kann Dich um 12:00 in Genf abholen und wir fliegen zum See“, tippt ein gewisser René Benko am 29. April 2013 in sein Handy: „Unser internationaler Star-Architekt David Chipperfield arbeitet in Sirmione mit unseren Teams an unserem Shopping-Center in Bozen. Sie fahren um 17:00, und wir können den Rest des Tages verbringen inklusive Dinner. Mein Flugzeug kann Dich zurück nach Genf bringen – Landeerlaubnis bis 23:59. So siehst Du auch unser nächstes Shopping-Center-Projekt, mit dem wir 100 Millionen Gewinn machen. Beste Grüße René.“

In Sirmione am Gardasee steht die „Villa Ansaldi“, eines der Luxus-Refugien des Signa-Gründers. Benko, damals 35 Jahre jung, fühlte sich offenbar im Jet-Set bereits pudelwohl. Sein um zwanzig Jahre älteres Gegenüber sowieso: Empfänger der – in englischer Sprache verfassten – SMS war Benjamin „Beny“ Steinmetz, milliardenschwerer Diamantenhändler und Rohstoff-Investor aus Israel. In jener Zeit zog man gemeinsam gerade einen aufsehenerregenden Deal durch: Ein Joint Venture aus Signa und der Steinmetz-Gruppe arbeitete daran, die deutsche Kaufhauskette „Karstadt“ zu übernehmen.