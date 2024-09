Marken-Mysterium „Bierpartei“

Merchandise-Verkauf früher über Wlazny-Firma

Die Frage, wem die Marke gehört, ist nicht unheikel – gerade in Bezug auf die Bierpartei. Parteichef ist Wlazny, Bundesgeschäftsführer sein Vater. Alleineigentümer der GmbH ist Wlazny, Geschäftsführer auch hier sein Vater. Family Business in der Politik – unter Umständen mit kommerziellen Interessen im Hintergrund? Fest steht, dass es zumindest in der Vergangenheit auch abseits des Markenrechts Vermengungen zwischen Partei und Firma gab: So wurden bis ins vergangene Jahr hinein auch Bierpartei-Merchandise-Artikel über den Online-Marktplatz der „Pogo’s Empire GmbH“ verkauft.

Auf profil-Anfrage teilt die Bierpartei mit, der damalige Merchandise-Verkauf über den sogenannten „Turbo-Shop“ sei „von Wirtschaftsprüfern testiert, dem österreichischen Rechnungshof seit 2021 bekannt und wird im Rechenschaftsbericht 2023 abgebildet“. Seit 2024 habe die Bierpartei nun einen eigenen Online-Shop. Wie hoch die erzielten Umsätze waren, blieb unbeantwortet.

Man könne „selbstverständlich“ ausschließen, dass die Bierpartei in irgendeiner Form einen kommerziellen Hintergrund für Wlazny beziehungsweise dessen Familie habe, heißt es auf Anfrage. Was die Markenrechte betrifft, so habe Wlazny diese „als Gründer in einer frühen Phase der Bierpartei angemeldet“, als es „weder Mitglieder noch ein eigenes Bankkonto der Bierpartei“ gegeben habe. 2021 seien die Rechte im Rahmen einer schriftlichen Vereinbarung unentgeltlich an die Partei abgetreten worden.

„SEBASTIAN KURZ“ gehört der ÖVP

Warum die Bierpartei dann nicht als Markeninhaberin im Register aufscheint, blieb unbeantwortet. Für den rechtsgültigen Übergang des Markenrechts ist eine Umregistrierung grundsätzlich zwar nicht notwendig. Allerdings – so heißt es aus dem Patentamt – kann sich der neue

Markeninhaber zumindest gegenüber Ämtern nicht auf die Marke berufen, solange er nicht als Inhaber eingetragen ist. Eine Durchsetzung des Markenrechts bei Gericht sei manchmal auch ohne Umregistrierung möglich, wenn man die Übertragung mit einem Vertrag nachweisen kann.

Wie ist die Situation bei anderen Parteien? Da liegen die Markenrechte üblicherweise bei den jeweiligen Organisationen selbst. Von den aktuellen Parlamentsparteien haben offenbar nur die NEOS ihren Namen nicht als Marke eintragen lassen. Manche halten – teilweise über Landes- und Unterorganisationen – gleich eine ganze Reihe von Marken.

Detail am Rande: Inhaberin der Wortmarke „SEBASTIAN KURZ“ ist laut Register die ÖVP.