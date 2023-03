Der teure Zwirn des Thomas Schmid

Der Investor Ronny Pecik gilt als großzügiger Mensch. Er borgte Ex-Finanzministeriums-Generalsekretär Thomas Schmid seine teuren Autos für Spritztouren – und ein paar schicke Maßanzüge schenkte er ihm auch noch. Das zumindest zeigte der vielfach Beschuldigte Schmid vor wenigen Monaten selbst bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) an, in der Hoffnung, dem Kronzeugenstatus so einen Schritt näher zu kommen. Die WKStA ermittelt darum gegen Pecik. Und lud auch den Schneider des edlen Zwirns vor.

Antonio V. ist ein gefragter Mann – nicht nur in Italien. Auch in Österreich stattet der Mann Betuchte mit teurem Tuch aus. Thomas Schmid freute sich im November 2015 sichtlich, als Pecik ihm einen Termin mit dem Promi-Schneider einfädelte. „Juhuuu! Freu mich schon … freue mich wirklich total“, antwortete Schmid 2015 auf die Nachricht Peciks, dass „deine Anzüge nächste Woche Mittwoch kommen!!“.