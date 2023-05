Ermittlungen: Die lange (Geld)Leitung der Energie Ried

Jüngstes Beispiel ist eine bizarre Affäre in Oberösterreich. Die Stadtspitze von Ried im Innkreis sieht sich rund um den gemeindeeigenen Energie- und Netzanbieter „Energie Ried“ einer ganzen Reihe von Vorwürfen ausgesetzt. Als im Jahr 2021 der langjährige ÖVP-Bürgermeister von Ried und die beiden Geschäftsführer des Unternehmens gleichzeitig das Feld räumten, flogen Vorgänge auf, die es locker in jedes Lehrbuch für politische Selbstbedienung schaffen würden.

Überraschende Bilanzen

2020 wurden zwei neue Geschäftsführer für die Energie Ried bestellt. Als sich Silke Sickinger und Anton Eckschlager in ihren neuen Job tigerten, entdeckten sie dabei in den Geschäftsunterlagen und -bilanzen Unglaubliches. Sie kontrollierten die Excel-Tabellen wieder und wieder – aber am Ende hatten sie keinen Zweifel: Offenbar wurden seit 2002 Daten manipuliert und deutlich längere Gasleitungen an die E-Control gemeldet als tatsächlich unter der Erde begraben lagen. Da fanden sich etwa in den Plänen 91 Kilometer – in der Tabelle standen dann fast 150 Kilometer.

Und dann war auch etwas mit den Mitarbeitern höchst eigenartig: So schien etwa jener Mann, den man in Ried als netten Verkäufer im Elektrogeschäft kannte, in der Buchhaltung als Netzmitarbeiter auf. Auch zahlreiche andere Mitarbeiter waren offensichtlich falsch zugeordnet. Warum sollte man so etwas tun? Welchen Sinn hat das?

Wenig überraschend geht es um Geld – und zwar nicht wenig. Die E-Control stellt aufgrund der gemeldeten Daten zu den Netzkosten Bescheide aus, an die hohe Ausgleichszahlungen und Netzgebühren geknüpft sind. Energie-Ried-Mitarbeiter gaben bei der Staatsanwaltschaft zu Protokoll, dass sie vom Geschäftsführer B. angewiesen worden seien, die Leitungswerte deutlich nach oben zu korrigieren.

Der E-Control fiel offenbar auch nichts auf. „Aufgrund des laufenden Verfahrens werden wir dazu nichts sagen“, sagt der Anwalt von B., Andreas Rest, zu profil. Auch die Anwältin des zweiten Ex-Geschäftsführers will das Verfahren nicht kommentieren. Und Altbürgermeister Ortig ist seit der Einleitung der Ermittlungen aus dem Stadtbild verschwunden. Eine Anfrage von profil blieb unbeantwortet. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Gewinnmaximierung war offenbar ein Spezialgebiet der früheren Geschäftsführer der Energie Ried – der Verdachtslage zufolge auch mutmaßliche Bilanz-Tricksereien, die bis zum Rande der Legalität und vielleicht darüber hinaus betrieben wurden. Aber wohin mit den fetten Profiten? Seit 2002 sollen aus den Gewinnen sukzessive rund 30 Millionen Euro in Wertpapiere in Liechtenstein, der Schweiz und Österreich geflossen sein, so der Verdacht. Die Eigentümerin – also die Gemeinde – freute es: Auch sie bekam ihr Stück des Kuchens. Die Energie Ried tätigte nicht nur spannende Veranlagungen, sondern auch Gewinnausschüttungen in namhafter Höhe: Jährlich erhielt die Stadt im Schnitt eine halbe Million Euro – manchmal auch mehr.