EU-Milliarden für Österreich: Überfordert statt überfördert

So oder ähnlich begannen zahlreiche E-Mails und Telefonate, die profil in den vergangenen Tagen erhalten respektive geführt hat. Kurios: Am anderen Ende der Leitung waren jeweils Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen oder Organisationen, die vom Finanzministerium offiziell als Empfänger von „ARF“-Förderungen in Millionenhöhe ausgewiesen werden – aber selbst offensichtlich noch nie etwas davon gehört hatten. Bis zu einer Anfrage dieses Magazins im Rahmen entsprechender journalistischer Recherchen. Dann freilich begannen Telefone, Mail-Accounts und wohl auch die eine oder andere Google-Suchmaske zu glühen.

„Ich stehe ein bisschen auf der Leitung.“ „Können Sie mir kurz weiterhelfen: Was sind ARF-Förderungen?“ „Bis zu Ihrer Anfrage war unserer Mandantin überhaupt der Begriff der ‚ARF-Förderung‘ unbekannt.“ „Wir bekommen jede Menge schräge Mails, aber offenbar stammt es doch nicht von einem Spaßvogel. Wir wussten gar nicht, was ARF ist.“ „Wir haben zu keinem Zeitpunkt die angesprochenen ARF-Förderungen beantragt. Möglicherweise ist es zu einer Verwechslung gekommen.“

Was steckt hinter „ARF“?

Das Kürzel „ARF“ steht für „Aufbau- und Resilienzfazilität“ (auf Englisch: Recovery and Resilience Facility, RRF) – ein riesiger Fördertopf, den die Europäische Union ins Leben gerufen hat, um die Folgen der Corona-Krise abzudämpfen. Kenner der Materie munkeln, dass angesichts der dramatischen wirtschaftlichen Folgen zu Beginn der Pandemie vor allem Staaten in Südeuropa unter die Arme gegriffen werden sollte. Da die EU aber nicht einfach auf Gemeinschaftskosten einzelnen Ländern helfen darf, wurde ein Instrument entwickelt, das allen Mitgliedsstaaten offensteht – und Auszahlungen an bestimmte Bedingungen knüpft.

Der Start reicht ins Jahr 2021 zurück. Bis 2026 harren nun insgesamt rund 724 Milliarden Euro der Auszahlung in Form von Zuschüssen oder Darlehen. Österreich stehen davon – einem bestimmten Berechnungsschlüssel folgend – bis zu vier Milliarden Euro zu.

Hier kommt also in relativ kurzer Zeit ziemlich viel Geld in Umlauf. Das birgt gewisse Risiken, was die korrekte Verwendung dieser öffentlichen Finanzmittel anbelangt. Um abseits staatlicher Ebenen und Kontrollinstanzen für Transparenz zu sorgen, hat sich deshalb eine Reihe europäischer Medienhäuser zu einem Rechercheverbund zusammengeschlossen. Geleitet wird das Projekt mit dem Namen „RecoveryFiles“ von der niederländischen Plattform „Follow the Money“. Für Österreich ist seit kurzem profil an Bord.