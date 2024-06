Benko-Razzia: Was in der Anordnung zur Hausdurchsuchung steht

Seit Monaten ermitteln die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und die Soko Signa der Kriminalpolizei rund um die Signa-Pleite. Und die bisherigen Erhebungen haben offenbar zu einigen Verdachtslagen geführt. Am Dienstag in den frühen Morgenstunden schlug die Polizei samt Sondereinsatzkommando in Benkos Villa in Igls in der Nähe von Innsbruck, bei einemZeitwohnsitz der Familie Benko, an den Standorten der insolventen Signa Holding und Signa Prime, sowie bei drei ehemaligen Geschäftsführern der Signa zu. profil liegt die Anordnung der Durchsuchung und der Sicherstellung vor. Die darin beschriebene Verdachtslage richtet sich gegen René Benko und vier weitere Personen sowie gegen eine Familienstiftung Benkos in Liechtenstein und eine österreichische GmbH nach dem sogenannten Verbandsverantwortlichkeitsgesetz. Die Betroffenen haben sämtliche Vorwürfe immer bestritten.

Privatinsolvenz als Unternehmer im Fokus

Unter anderem steht Benkos Konkursverfahren als Unternehmer im Fokus. Zur Erinnerung: Dieses wurde am 9. März am Landesgericht in Innsbruck eröffnet. Nun orten die Ermittler den Verdacht, „René BENKO habe an noch festzustellenden Orten im Zeitraum Jänner 2023 bis März 2024 einen Bestandteil seines Vermögens beiseite geschafft, eine nicht bestehende Verbindlichkeit vorgeschützt oder anerkannt oder sonst sein Vermögen wirklich oder zum Schein verringert“, wodurch möglicherweise Gläubiger geschädigt worden sein könnten.

Als mögliches Indiz dafür führen die Ermittler Benkos durchaus beeindruckenden Waffenbesitz ins Treffen. Er sei nämlich im Waffenregister als Besitzer zahlreicher hochpreisiger Waffen eigetragen, heißt es in der Durchsuchungsanordnung. In seinem Vermögensregister im Insolvenzverfahren würden diese aber fehlen. Außerdem scheint für die Ermittler nicht ganz nachvollziehbar, warum auf den von den Insolvenzverwaltern ausgewerteten Konten im Vermögensverzeichnis nur „verhältnismäßig geringe Vermögenswerte aufscheinen“, wo doch Benko in der vergangenen Jahren ein hohes Einkommen und Eingänge in Millionenhöhe hatte.