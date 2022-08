Illegaler Vogelhandel: Wie Schmuggler Millionen machen

Viele der an Bord von Business Jets transportierten Vögel überlebten schon den Flug nach Kiew nicht. Etwa ein halbes Jahr, nachdem Huzhiavichus in „Arkham“ begonnen hatte, öffnete er eine Lieferung kleiner grüner Papageien, jeweils kaum größer als ein Smartphone. Seine Leute hatten in Asien 300 Tiere in viel zu kleine Sperrholzkisten gepfercht, nur 17 Tiere hatten den Horrortrip überlebt. 283 wurden im Restmüll entsorgt.

Das sinnlose Sterben verärgerte Huzhiavichus. Er konfrontierte seinen Chef, es kam am Telefon zum Streit, kurz darauf bekam er eine neue Aufgabe: Kurier. Mit seinem litauischen Pass reiste Huzhiavichus ab da durch die EU, um die Vögel auszuliefern. 1000 Euro Gage bekam er pro Reise, Spesen extra.

Viele der Käufer sitzen in Europa

Obwohl in der Europäischen Union Gelder für den Kampf gegen den illegalen Artenhandel zur Verfügung stehen, wird dieser oft als Problem des globalen Südens gesehen. Dass die Käufer, die den Handel erst so lukrativ machen, oft in Europa sitzen, wird dabei gern übersehen.

„Diese bestürzenden Funde erinnern uns daran, dass Tierschmuggel jeden Kontinent betrifft, und dass es auch genau hier in Europa passiert“, sagt John Scanlon, der Vorsitzende der Global Initiative to End Wildlife Crime. „Viel zu oft sind die Strafen viel zu niedrig, was den illegalen Artenhandel zu einem alarmierend risikoarmen und zugleich hoch lukrativen Unterfangen macht.“

Das gilt auch für die Causa Stanislavas Huzhiavichus. Nach vier Monaten Untersuchungshaft wurde ihm im August 2018 wegen Verstößen gegen das Artenhandelsgesetz – Strafrahmen bis zu zwei Jahre Haft – vor dem Landesgericht St. Pölten der Prozess gemacht, Huzhiavichus wurde in erster Instanz freigesprochen. Rechtskräftig wurde das Urteil allerdings nie. Nach dem Freispruch wurde Huzhiavichus aus der U-Haft entlassen und verließ Österreich.

Die Staatsanwaltschaft brachte Rechtsmittel ein, woraufhin das Oberlandesgericht Wien das Ersturteil kippte. Doch zu einem weiteren Verfahren kam es nicht mehr, da Huzhiavichus für die österreichische Justiz nicht mehr greifbar war. Unabhängig davon wurde er wegen Hehlerei zu einer Geldstrafe verurteilt, die allerdings bis heute unbeglichen ist.

Mit dem Zug in die EU

Am einfachsten sei es gewesen, die Tiere an einen bestechlichen Lokführer der ukrainischen Bahn zu übergeben, der sie für ein paar Hundert Euro in ein Abteil sperrte, um sie so über EU-Grenzen zu transportieren. In Städten wie Budapest holte Huzhiavichus die Vögel dann vom Bahnhof ab und brachte sie mit Mietautos zu den Käufern.

Eine zweite Schmuggelroute lief über die Slowakei: Von Uzhgorod in der Ukraine wurden die Tiere von versierten Zigarettenschmugglern über die EU-Außengrenze ins slowakische Vyšné Nemecké gebracht, ehe Huzhiavichus sie entgegennahm.

In fein säuberlicher Handschrift zeichnete er jeden Deal in seinem Kalender auf, er behielt auch Tank-und Hotelrechnungen.

Auf seiner ersten Tour im September 2017 übernahm er vier Paradiesvögel in der Slowakei und brachte sie im Mietwagen mit EU-Kennzeichen bis nach Calais im Norden Frankreichs in etwa 20 Stunden Fahrzeit. Von hier aus nahm er den Eurostar-Zug nach London.

„Meistens winken sie dich einfach durch“, sagt Alan Roberts, einer der erfahrensten Ermittler der „Wildlife Crime Unit“ der britischen Polizei. Grenzkontrollen seien grobmaschig, der Fokus liege auf illegaler Einwanderung, geschmuggelte Tiere seien bloß „Zufallsfunde“.

Die wenigen Male, die Huzhiavichus tatsächlich nach den Vögeln im Kofferraum gefragt wurde, zeigte er stets Transportgenehmigungen, die authentisch erschienen.

Das hatte er 2018 auch gegenüber den österreichischen Behörden versucht. „Das war sein Stil: Er verheimlicht ja nichts“, erinnert sich Zollfahnder Pöchhacker an die Festnahme, bei der Huzhiavichus offen erklärte, dass es sich um geschützte Tiere handle – für welche er allerdings lückenhafte und fragwürdige Dokumente vorlegte, wie sich bei einer späteren näheren Überprüfung herausstellte.

Die Staaten und der Artenschutz

Der Schlüssel zum Schmuggel ist dabei genau das System, das die Tiere eigentlich vor dem illegalen Handel schützen soll: das Washingtoner Artenschutzabkommen „Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna“, kurz CITES.

Laut dem Abkommen, dem 183 Staaten der Welt beigetreten sind (Österreich im Jahr 1982), ist der internationale Handel von mittlerweile mehr als 38.000 gefährdeten Tier- und Pflanzenarten grundsätzlich verboten, da deren Entnahme aus der Natur die Bestände und damit das Überleben der Spezies gefährdet. Doch CITES gestattet Ausnahmen. So dürfen Tiere beispielsweise zu wissenschaftlichen Zwecken gehandelt werden, oder – wichtiger – wenn sie bereits in Gefangenschaft geboren wurden. Jedes Jahr werden solcherart weltweit mehr als eine Million Transaktionen mit eigentlich geschützten Arten registriert.

Um Ländergrenzen passieren zu können, benötigt jedes Tier eine individuelle CITES-Dokumentation. In Österreich beispielsweise stellt das Umweltministerium entsprechende Bescheinigungen aus, laut Website des Ministeriums sind es an die 10.000 CITES-Dokumente pro Jahr.

„Es gibt viele Arten, wie das System der CITES-Bescheinigungen ausgenutzt wird,“ erklärt Crawford Allan vom WWF in den USA, spezialisiert auf Wildtierkriminalität. So lassen sich Antragsformulare ebenso leicht fälschen wie Einfuhrnachweise oder die Ring-Kennzeichnungen der Vögel selbst. All das werde ohnehin kaum geprüft, so Allan. Im Zusammenwirken mit korrupten Beamten an Landesgrenzen hätten die Schmuggler nur allzu leichtes Spiel.