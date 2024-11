Prozess um Integrationsfonds-Immobilien: Von Gutachtern und Schlechtachtern

„Es kann sein, dass ich Fehler gemacht oder etwas vergessen habe. Aber das Endergebnis war nicht so falsch“. Diesen denkwürdigen Satz gab am Freitag ein Architekt zu Protokoll, der vor rund zwei Jahrzehnten für den ÖIF Bewertungsgutachten erstellte und den Sanierungsbedarf von Häusern mit Flüchtlingswohnungen beziffern sollte. Zur Erinnerung: Im Prozess geht es unter anderem um den Vorwurf, dass der ÖIF damals Wohnungen viel zu billig verkauft haben soll. Hauptangeklagter ist ein früherer Geschäftsführer des Fonds – der Verdacht: Untreue zulasten der österreichischen Steuerzahler. Mit ihm auf der Anklagebank sitzen weitere Personen, denen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eine Beteiligung an den Deals vorwirft. Alle Betroffenen haben sämtliche Vorwürfe immer bestritten – profil berichtete ausführlich .

In der Folge verneinte der Zeuge auf entsprechende Frage der Verteidigung klar, dass der angeklagte Ex-ÖIF Geschäftsführer jemals in irgendeiner Weise versucht hätte, die Ergebnisse der Gutachten zu beeinflussen. Der Architekt bestätigte auch, dass er überrascht gewesen sei, dass überhaupt Käufer für die Immobilien gefunden wurden.

Wenn der Architekt argumentiere, dass das Ergebnis seiner Gutachten trotz der Fehler in einem passablen Wert-Bereich gelegen sei – sei das dann nur zufällig so gewesen, fragte der Gerichtssachverständige. Das könne er bestätigen, gab der Zeuge zu Protokoll. Auch eine denkwürdige Aussage.

Nicht als Angeklagte vor Gericht verantworten müssen sich hingegen diverse Immobilien-Dienstleister die seinerzeit in unterschiedlichen Bereichen als Gutachter herangezogen wurden. Doch auch Zeugeneinvernahmen können Züge eines hochnotpeinlichen Verhörs annehmen, wie sich am Freitag eindrucksvoll gezeigt hat.

Der Mann war nicht der einzige Zeuge aus dem Bereich der Immobilienbewertung, der in den vergangenen Prozesstagen mit einem fragwürdigen Berufsverständnis aufhorchen ließ. Zur Ehrenrettung der Branche: Nach dem Architekten war am Freitag ein Immobiliengutachter am Wort, der jede fachliche Frage souverän beantworten konnte. Dieser war allerdings seinerzeit bei den Immobiliendeals nicht beteiligt gewesen, sondern erst Jahre später mit einer Art Nachprüfung beauftragt worden.

Ein weiterer – sehr prominenter – Immobilienexperte sorgte dann vom Zeugenstand aus jedoch wieder für Stirnrunzeln im Gerichtssaal. Nicht alle konnte seiner vehement vertretenen Meinung folgen, dass der Zustand eines Zinshauses unwesentlich für dessen Wert sei, solange die Miethöhe nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz faktisch gedeckelt sei. Hintergrund der Diskussion: Mehrere Angeklagte verteidigen sich damit, dass die seinerzeitigen ÖIF-Wohnungen nicht zu billig verkauft wurden, sondern einfach in hohem Maße heruntergekommen gewesen seien. „Aber wie wirkt sich der desolate Zustand auf das Bewertungsgutachten aus?“, wollte einer der Anwälte nach längerer Diskussion wissen. „Kann ich jetzt nicht beantworten“, gab der Zeuge zu Protokoll.

Spur nach Liechtenstein

Zum schwierigen Berufsverständnis kann bei einzelnen Personen offenbar auch noch eine gewisse Bereitschaft dazukommen, fragwürdige Dinge zu tun. Der eingangs erwähnte Architekt mit diversen fachlichen Lücken in Bewertungsangelegenheiten spielt in der Anklageschrift auch noch eine andere Rolle. Sein Unternehmen soll insgesamt 90.000 Euro an eine Liechtensteinische Firma bezahlt haben, hinter der die WKStA den seinerzeitigen ÖIF-Geschäftsführer vermutet. Der Vorgang an sich ist in diesem Verfahren nicht angeklagt – dazu läuft ein separates Ermittlungsverfahren. Da der Zeuge nun schon einmal da war, wurde er aber auch dazu befragt.