Kurz-Prozess: Anwaltsservice für russische Zeugen gegen Schmid

Mittwoch, 31. Jänner 2024, 13 Uhr – Großer Schwurgerichtssaal am Landesgericht für Strafsachen Wien: Allen Unkenrufen zum Trotz steht die Video-Leitung nach Moskau. Auf der großen Leinwand über dem Richtertisch zeichnet sich in matten Farben ein mit Hochspannung erwarteter Zeuge ab. Als Richter Michael Radasztics zur Befragung anhebt, hört nicht nur Sebastian Kurz aufmerksam zu. Auch im gut gefüllten Zuschauerbereich des Gerichtssaals wartet man gebannt, was nun im Prozess gegen den angeklagten Ex-Kanzler und Ex-ÖVP-Chef ans Tageslicht kommen wird. So viel vorneweg: In den folgenden Stunden werden sich nach und nach höchst bemerkenswerte Vorgänge herauskristallisieren.

Angriff auf Schmid

Schmid strebt bekanntlich Kronzeugenstatus an, hat zu verschiedenen Vorwürfen Geständnisse abgelegt und Kurz sowie zahlreiche andere prominente Personen schwer belastet. Und dann das: Der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und Vorstand der Staatsholding ÖBAG soll sich im August 2023 in Amsterdam mit zwei Russen getroffen haben, die ihm ein lukratives Job-Angebot unterbreitet und mit ihm auch über seine rechtlichen Probleme geplaudert haben sollen: „Thomas Schmid erzählte uns, dass er von den Staatsanwälten unter enormen Druck gesetzt wurde“, zitierte ein Sprecher von Kurz im Dezember aus einer der eidesstattlichen Erklärungen. Weiters: „Laut Thomas Schmid hat er dem Druck der Staatsanwälte nachgegeben und beschlossen, sich auf ihre Seite zu stellen und ihnen zu helfen, indem er in einer Weise aussagte, die die Staatsanwälte zufrieden stellte, obwohl diese spezifischen Aussagen jenseits dessen lagen, was er als wahr in Erinnerung hatte.“ Der zweite Russe soll in seiner Erklärung angegeben haben, Schmid habe gesagt, dass „er den Staatsanwalt mit seiner Aussage nur glücklich machen wollte, um einen Deal mit ihm zu machen, obwohl nicht alles, was er vor dem Staatsanwalt ausgesagt hat, seiner Erinnerung nach wahr war.“

Zusammengefasst: Schmid, der gerade in der Warteschleife hängt, ob ihm die Justiz den strafbefreienden Kronzeugenstatus zuerkennt, soll wildfremden Russen gegenüber erzählt haben, dass er die Staatsanwaltschaft belogen und unter anderem Sebastian Kurz fälschlich belastet habe. Schmid bestreitet vehement, falsche Angaben gemacht zu haben. Heute, Mittwoch, fand die mit Hochspannung erwartete Befragung zumindest eines der beiden russischen Zeugen statt – mit überraschenden Aussagen zum Zustandekommen und zum Inhalt der Erklärungen.

Treffen in Amsterdam

Valery Afinogenov – Generaldirektor eines Unternehmens mit Sitz in St. Petersburg, das sich mit der Herstellung künstlicher Diamanten beschäftigt – wurde per Video-Schaltung in der österreichischen Botschaft in Moskau befragt. Dies die meiste Zeit via Gerichtsdolmetsch in russischer Sprache. Einige Fragen erörterte Richter Michael Radasztics mit dem Zeugen jedoch auf Englisch, um die originalen Formulierungen zu hören, die Schmid beim Treffen in Amsterdam angeblich getätigt haben soll.

„Was war der Anlass für das Treffen mit Schmid?“, wollte der Richter eingangs wissen: „Wir haben einen CEO für ein Projekt in Georgien gesucht“, erklärte Afinogenov. Ein Projekt, „das mit Ölgewinnung zu tun“ habe, zu dem er aber leider keine Einzelheiten erzählen dürfe. Wie sei man auf Schmid gekommen, der weder Russisch noch Georgisch spreche und mit Ölprojekten bisher nichts zu tun gehabt habe, wollte Radasztics wissen. Die Sprachkenntnisse seien nicht so wichtig, behauptete der Zeuge. Er habe Schmids Lebenslauf über einen Freund namens Alexander B. erhalten. Der Lebenslauf habe ihm „sehr gut gefallen“. Schmid sei ein „guter Kandidat“ gewesen und habe „hervorragende Erfahrung für diese Stelle“ gehabt.