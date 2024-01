Kurz-Prozess: Die Russen reisen nicht

„Unfortunately we cannot travel to Austria.“ – Unglücklicherweise können wir nicht nach Österreich reisen. So zitierte Richter Michael Radasztics am Mittwoch im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts aus einem Antwort-E-Mail, das er am 3. Jänner 2024 erhalten hatte. Absender: einer von zwei mysteriösen russischen Geschäftsleuten, mit deren Unterstützung die Verteidigung von Ex-ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz die Glaubwürdigkeit des Belastungszeugen Thomas Schmid erschüttern will.

Kurz hat mittlerweile acht – teils sehr lange – Prozesstage vor Gericht verbracht. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft dem früheren Regierungs- und Parteichef bekanntlich vor, als Auskunftsperson im Ibiza-Untersuchungsausschuss im Jahr 2020 falsch ausgesagt zu haben. Unter anderem soll er seine Rolle in Bezug auf die Besetzung des Aufsichtsrats und des Vorstands der Staatsholding ÖBAG im Jahr 2019 heruntergespielt haben. Kurz hat sämtliche Vorwürfe immer bestritten.

Belastet wird Kurz nicht zuletzt auch von Thomas Schmid, der damals den ÖBAG-Vorstandsjob erhalten hat und nun in Bezug auf andere Vorwürfe Kronzeugenstatus erlangen will. Im laufenden Prozess legte die Verteidigung des Ex-Kanzlers dann plötzlich eidesstattliche Erklärungen zweier russischer Geschäftsleute vor, die Schmid angeblich einen Job angeboten und im vergangenen Sommer in Amsterdam getroffen haben wollen. Dabei soll Schmid Aussagen getätigt haben, die laut Kurz-Verteidigung Zweifel an der Glaubwürdigkeit des potenziellen Kronzeugen aufkommen lassen würden.