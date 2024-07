Mensdorff-Freispruch: „Für mich war das immer eine Nullnummer“

Es war die erste – und bisher einzige – Verurteilung in der Causa Eurofighter, welche mittlerweile seit mehr als einem Jahrzehnt die Justiz beschäftigt: Im September 2022 befand das Landesgericht Wien den Lobbyisten Alfons Mensdorff-Pouilly für schuldig, rund zwei Millionen Euro gewaschen zu haben und brummte ihm – nicht rechtskräftig – sechs Monate bedingte Haft auf. Doch das ist seit heute, Mittwoch, Geschichte.

Mensdorff, der sämtliche Vorwürfe immer bestritten hat, ist nämlich in Berufung gegangen und dort höchst erfolgreich gewesen. Das Oberlandesgericht Wien (OLG) hat den Schuldspruch in einen Freispruch umgewandelt. Der Grund dafür liegt in den rechtlichen Details des Geldwäscherei-Paragraphen: „Nach der für die vorgeworfene Tatzeit maßgeblichen Rechtslage war das Delikt der Geldwäscherei erfüllt, wenn die verborgenen Vermögensbestandteile (das ‚gewaschene Geld‘) aus einer strafbaren Handlung ‚herrühren‘“, schreibt das OLG in einer Aussendung. Um im strafrechtlichen Sinn „Geld zu waschen“ sei somit eine „Vortat“ erforderlich, aus der dieses „gewaschene“ Geld stamme.