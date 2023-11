Prozessstart: Trump-Vertrauter Erik Prince in Österreich vor Gericht

Es ist ein Gerichtsverfahren, das über Österreich hinaus für Aufsehen sorgt: Seit Jahren wurden wiederholt Pläne kolportiert, Erik Prince – Milliardär, Gründer der US-Söldnerfirma Blackwater und Vertrauter von Ex-US-Präsident Donald Trump – könnte mit dem Aufbau einer Art privaten Luftwaffe für den Einsatz in diversen Krisengebieten dieser Erde geliebäugelt haben. Am Donnerstag stand Prince nun in Niederösterreich vor Gericht.

Wie berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt Anklage gegen Prince und vier Mitbeschuldigte erhoben. Laut Strafantrag sollen bei der Firma „Airborne Technologies“ in Wiener Neustadt zwei Kleinflugzeuge des Typs „Thrush“ so modifiziert worden sein, dass sie danach „Kriegsmaterial“ darstellten. In der Folge seien sie ohne entsprechende Genehmigung ins Ausland gebracht worden – eines in den Südsudan und somit in ein Krisengebiet, das andere nach Bulgarien. profil berichtete in den vergangenen Jahren wiederholt über die Causa.

Die Staatsanwaltschaft ortet ein Vergehen nach dem Kriegsmaterialgesetz. Strafrahmen im Falle einer Verurteilung: bis zu drei Jahre Haft. Alle Beschuldigten haben sämtliche Vorwürfe immer bestritten – und das blieb auch am ersten Verhandlungstag so.

„Nicht schuldig“, gab Prince, der einst über Zwischenfirmen an Airborne beteiligt gewesen war, auf Deutsch zu Protokoll. Er und zwei mitangeklagte Australier lauschten der Verhandlung per Simultandolmetsch. Viel gesprochen haben die Beschuldigten, zu denen auch zwei Geschäftsführer der Firma Airborne zählen, am Donnerstag nicht. Sie beriefen sich allesamt auf eine gemeinsam mit ihren Anwälten ausgearbeitete Gegenäußerung zum Strafantrag, die wenige Tage vor Prozessbeginn dem Gericht übermittelt worden war – profil berichtete.