Benko-Pleite: Alles muss raus – von Luxus-Uhren bis zum Sportboot

Nachdem das Signa-Imperium seit Ende 2023 zunehmend zerbröselte, musste Benko selbst Anfang März in seiner Rolle als Unternehmer Konkurs anmelden. Die Verbindlichkeiten sind hoch. Um zumindest etwas Geld hereinzubringen, sollen nun offenbar auch persönlichen Wertgegenstände des gescheiterten Immobilien-Tycoons veräußert werden. Seit Kurzem sucht Insolvenzverwalter Andreas Grabenweger via öffentlich einsehbarer Ediktsdatei Käufer. Beigelegt: das detaillierte Schätzwertgutachten des Sachverständigen Nikolaus Karner.

Hausbesuch bei Benko

Demnach war Karner im Mai sowohl bei Benko zuhause in dessen Villa südlich von Innsbruck als auch am Gardasee, wo sich ein weiteres bevorzugtes Domizil des Signa-Gründers befindet. Bei der Befundaufnahme in Tirol war Benko selbst anwesend, in Italien einer seiner Mitarbeiter namens „Herr Luigi“.

Im Gutachten, das profil vorliegt, sind die vorgefundenen Gegenstände nicht nur abfotografiert, sondern auch im Detail beschrieben: acht Luxusuhren von Hublot über Rolex bis zur erwähnten Patek Philippe – gesamter Verkehrswert: 142.550 Euro. Vier Armbänder, teils mit Kugeln aus Weißgold sowie mit Diamanten. Dazu 15 Paar edler Manschettenknöpfe, manche mit Monogramm „RB“, auch hier sind mitunter Diamanten verarbeitet – Gesamtwert des Schmucks laut Sachverständigem: 29.680 Euro.

Wer sich eine Design-Pergola mit Glas-Schiebeelementen, elektrischen Markisen und drei Heizstrahlern in den Garten stellen möchte, wird ebenfalls bei Benko fündig – Schätzwert: 40.000 Euro. Für Indoor gibt es ein Design-Sideboard (Wert: 3.800 Euro), für die Fortbewegung an der frischen Luft ein E-Bike (1.400 Euro) – „Anmerkung: lt. Herrn Benko Ladegerät am Forstgut“.

Am Gardasee inventarisierte der Sachverständige ein Sportboot „Malibu Wakesetter“ im Wert von 95.000 Euro (exklusive Mehrwertsteuer) für maximal 15 Personen plus Bootsanhänger (3.500 Euro). Wer es auf dem Wasser noch schnittiger liebt, kann sich Benkos „Sea-Doo“ (14.500 Euro) zulegen. Der passende Anhänger ist ebenfalls vorhanden (1.000 Euro).