Was in der Anklage gegen Florian Teichtmeister steht

Demnach soll er zwischen 2008 und 2021 Darstellungen minderjähriger Personen hergestellt haben, und zwar mindestens 34.696 Dateien, indem er auch Kopien erstellte. Außerdem soll er die Dateien bearbeitet haben – etwa indem er Videos zusammenschnitt oder diesen Darstellungen pädosadistische Texte hinzugefügt haben soll. Aus Rücksichtsnahme auf die Opfer und weil profil Derartiges nicht weiterverbreiten will, wird an dieser Stelle nicht näher auf Details eingegangen.

Teichtmeister soll dazu weitere 76.000 einschlägige Dateien besessen haben, die auf 22 Datenträgern gespeichert waren, ist in der Anklage zu lesen, über die zuerst der „Falter“ berichtete. „Der Angeklagte begann im Jahr 2008 sich für pornographische Darstellungen Minderjähriger zu interessieren und beschäftigt sich seit diesem Zeitpunkt in steigendem Ausmaß mehr und mehr mit diesen Inhalten. Es gab im Zeitraum von 2008 bis 6.8.2021 Schwankungen in der Intensität der Befassung mit den inkriminierten Dateien, wobei es in den Jahren 2020 bis 2021 zu einer diesbezüglichen Eskalation kam.“

Tiefer Fall

All das flog auf, weil Teichtmeisters damalige Freundin den Mut fand bei der Polizei Anzeige zu erstatten, nachdem sie eindeutiges Bildmaterial auf seinem Handy gefunden hatte. Dass der berühmte Burg-Schauspieler all das getan hat, was ihm vorgeworfen wird, ist unstrittig: Er ist geständig, begab sich in eine Therapie und führt sein Verhalten selbst auf exzessiven Alkohol- und Kokain-Konsum zurück.

Zu seinem Fall wurden gleich zwei Gutachten in Auftrag gegeben. Der Sachverständige Peter Hofmann kam vor der ersten Verhandlung zu dem Ergebnis, „dass der Angeklagte zurechnungsfähig war und die Diskretions- und Dispositionsfähigkeit in strafrechtlich relevanter Hinsicht immer gegeben waren“. Weiters führte er aus: „Auf jeden Fall muss man angesichts der Dauer seit die Störung besteht und die Dimension der Störung, wie sie sich in den unendlichen Datenmengen abbildet, die er sich aus dem Internet besorgt hat, davon ausgehen, dass die Entwicklung eindeutig in Richtung einer geistigen und seelischen Abartigkeit (…) geht.“ Aber: „Vorderhand sind die Voraussetzungen für eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher noch nicht erfüllt.“

Am 31.12.2022 wurde auch auf Basis dieses Gutachtens dann ein Strafantrag bei Gericht eingebracht. Der Fall sollte vor einem Einzelrichter verhandelt werden. Weil dieser sich ob der Dimensionen des Falles offenbar noch nicht ganz sicher war, und auch noch weitere Fragen hatte, beauftragte er weitere Auswertungen und auch ein zweites Gutachten. Das führte schließlich dazu, dass sich die Anklagepunkte gegen Teichtmeister ausweiteten und damit ein Schöffensenat am Dienstag verhandelt.