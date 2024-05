Journalisten des Jahres: Mehrere Auszeichnungen für profil

Am Montagabend wurden in Wien die „Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2023“ ausgezeichnet. Mit dabei: Eine große Delegation aus der profil-Redaktion. Die Liste der Preisträger wurde bereits Ende Dezember 2023 veröffentlicht, nun wurden die Medienpreise feierlich übergeben – und zwar vom Branchenmagazin „Österreichs Journalist:in“.

Zum „Journalist des Jahres“ wurde ORF-Korrespondent Tim Cupal gekürt – profil gratuliert herzlich.

Doch auch für das unabhängige Nachrichtenmagazin verlief der gestrige Abend erfeulich: Anna Thalhammer ist seit 14 Monaten Chefredakteurin von profil, gestern erhielt sie für diese Rolle ihren ersten Preis. In der Kategorie „Chefredaktion“ wurde sie mit Platz 2 hinter Puls4-Infochefin Corinna Milborn gewürdigt.

Weitere Stockerlplätze gingen an Wirtschaftsressortleiterin Marina Delcheva (Platz 3 in der Kategorie Wirtschaft), die Kolumnistinnen Ingrid Brodnig (Platz 1 in der Kategorie Kolumne) sowie Barbara Blaha (Platz 3) und an Digitalchef Jakob Winter (Platz 3 in der Kategorie Investigativ).