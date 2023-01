Kiews Konsul: Iranische Millionen und beste Connections

Es ist ein Haus mit Geschichte: Nicht nur, weil es sich bei dem Gebäude in der Münzwardeingasse im 6. Wiener Gemeindebezirk um ein architekturhistorisches Juwel des 19. Jahrhunderts handelt, sondern auch wegen bestimmter Personen, die dort in jüngerer Zeit Spuren hinterlassen haben. Spuren, die von der Ukraine über die Karibik bis nach Österreich führen, die vom Iran über Korea nach Georgien reichen, die nebenher noch einen Schlenker über Alaska und die Vereinigten Arabischen Emirate nehmen, nur um letztlich an einem besonders unvermuteten Ort zu enden – im beschaulichen St. Pölten.

Ein guter Ausgangspunkt beim Entwirren dieser babylonischen Länder- und Städteverwirrung ist eben jenes heute sechsstöckige Haus in Wien Mariahilf, das sich der innovative Möbelfabrikant und k.u.k. Hof-Kunsttischler Bernhard Ludwig um das Jahr 1890 herum erbauen hat lassen. Ludwig – unter anderem Einrichter des Arbeitszimmers von Kaiser Franz Joseph in der Wiener Hermesvilla – lebte und wirkte selbst in dem Gebäude. Das Interieur ist bis heute in wichtigen Teilen erhalten. Im ersten und zweiten Stock finden sich Wohnräumlichkeiten mit wertvollen Holzdecken und Vertäfelungen sowie ein besonders herausragend gestalteter „Grüner Salon“. Im Jahr 2012 erstellte ein Sachverständiger ein Gutachten über den Bauzustand. Geradezu schwärmerisch hielt er fest: „Das 1. und 2. Geschoß stehen besonders unter Denkmalschutz, da die Innenausstattung in ihrer Art, Kunsttischlerhandwerk auf höchstem Niveau und Vollendung, sicher kaum ein zweites Mal in Wien zu finden sind.“

400 Quadratmeter Luxus

Damals stand gerade ein Eigentümerwechsel an. Ein gewisser Marc-Milo Lube – Investmentexperte, Berater und Netzwerker – kaufte die Räumlichkeiten in den beiden Stockwerken gemeinsam mit seiner Frau und hegte den Plan, diese auf Hochglanz zu bringen. Aus den bisher zwei Wohnungen auf jeweils einer Etage sollte durch eine Innentreppe eine einzige, rund 400 Quadratmeter große Luxusbleibe entstehen. Die Lubes zogen selbst dort ein. An dieser Adresse sollte in der Folge jedoch noch eine weitere spannende Persönlichkeit auftauchen. Jemand, der später immerhin ein Ministeramt bekleiden würde.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit fungiert Lube seit Oktober 2021 als Honorarkonsul der Ukraine in Niederösterreich. Amtssitz: St. Pölten. profil stieß im Rahmen eines internationalen Investigativprojekts namens „Shadow Diplomats“ auf den Unternehmer. Die Recherchen, an denen Journalistinnen und Journalisten aus 46 Ländern beteiligt waren, wurden vom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) und der US-amerikanischen Investigativplattform Propublica koordiniert. Ziel war unter anderem das Ausleuchten der – mitunter durchaus bemerkenswerten – Geschäfte der ehrenamtlichen Teilzeitdiplomaten. Lube stach dabei insofern ins Auge, als sein Name in einem Gerichtsakt in den USA auftaucht. Dazu später mehr. Betont sei jedoch bereits jetzt , dass damit keinerlei strafrechtlicher Vorwurf gegen den Unternehmer und Konsul verbunden war oder ist.

Die Ukraine-Connection

Zunächst stellte sich bei den Recherchen die Frage, welche Beziehungen Lube eigentlich zur Ukraine hat. Honorarkonsul wird schließlich nicht jeder. Und siehe da: Diese Beziehungen sind nicht nur sehr gut, sondern in mancher Hinsicht durchaus enger, als man es im geschäftlichen Bereich üblicherweise erwarten würde.

profil-Recherchen zufolge war an Lubes so luxuriöser wie ehrwürdiger Adresse in der Münzwardeingasse ein Mann namens Oleksiy Chernyshov behördlich gemeldet. Chernyshov ist Ukrainer und zählt mittlerweile zur absoluten Polit-Elite seines Landes. Im Oktober 2019 ernannte ihn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zum Vorsitzenden der Regionalverwaltung von Kiew, im März 2020 stieg er zum Minister für die regionale Entwicklung der Ukraine auf. Seit November 2022 ist Chernyshov nun CEO des staatlichen Gaskonzerns Naftogaz – ein strategisches Schlüsselunternehmen für das im Krieg befindliche Land.