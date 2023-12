Klimabonus-Gutscheine: Über 50 Millionen Euro verfallen zu Jahresende

Zwischen 250 (unter 18-Jährige) und 500 Euro (Erwachsene) Klima- und Antiteuerungsbonus gab es 2022. In den meisten Fällen erfolgte die Auszahlung direkt auf das Konto der Empfänger. Von etwa 1,43 Millionen Menschen lag dem Klimaministerium (BMK) allerdings keine Bankverbindung vor.

Viele kennen das: Die Weihnachtsgeschenke werden von manchen erst auf den letzten Drücker am letzten Einkaufssamstag besorgt. Offenbar gibt es in Österreich mehr Deadline-Junkies als bisher bekannt: Denn zu Jahresende sollen über eine Millionen Klimabonus-Gutscheine ihre Gültigkeit verlieren. Für eine Einlösung bleibt nicht mehr viel Zeit.

10,9 Millionen Gutscheine in Bargeld getauscht

Statt Bargeld wurden aus logistischen Gründen Hefte mit 50-Euro-Gutscheinen der Firma Sodexo verschickt. Die Coupons konnte man entweder bei der Post in Bargeld umtauschen oder in Partnergeschäften einlösen. Wie das BMK auf Anfrage mitteilt, bevorzugte das Gros der Empfänger die Umtauschmethode. Etwa 547 Millionen Euro (10,9 Millionen Gutscheine) wurden so ausbezahlt.

Sodexo hatte zuvor die Ausschreibung des Gewessler-Ministeriums für sich entschieden und erhielt für die angebotene Dienstleistung drei Millionen Euro. Zusätzlich kassierte Sodexo drei Prozent Kommission, die Partnergeschäfte für eingelöste Voucher an das Unternehmen abführen mussten. Verdienst pro 500 Euro Klimabonus: 15 Euro.

Bis November 2023 wurden 929.894 Gutscheine im Gegenwert von etwa 46,5 Millionen Euro im Handel eingelöst. Dadurch dürften knapp 1,4 Millionen Euro Kommission an den französischen Großkonzern geflossen sein. Am Bargeldumtausch verdiente der Konzern nichts.