Andreas Horvath: „Helmut Berger ist mittlerweile friedlicher denn je“

profil: In Ihrem Film verschwimmt der vordergründig dokumentarische Stil mit scheinbar gescripteten Szenen. Wie authentisch kann und muss eine Dokumentation überhaupt sein? Horvath: Das Wort Dokumentation ist für mich grundsätzlich fragwürdig in Zusammenhang mit dem, was ich tue. Was ist eine Dokumentation – und was ist schon authentisch? Aber eines kann ich versichern: Es ist nichts gescriptet in diesem Film. Selbst die letzte Szene, in der Berger masturbiert, kam völlig überraschend für mich. Ich konnte gerade noch rechtzeitig die Kamera einschalten. Natürlich gibt es bei mir auch so etwas wie eine Inszenierung, aber die entsteht eher im Schnitt.