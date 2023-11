„Es wäre wahrscheinlich auch mit Steinen geworfen worden“

Diese Demonstrationen müssen uns aber auch die Augen öffnen, wie hoch der Anteil der Radikalen in der muslimischen Bevölkerung in Österreich ist. Auch der Attentäter, der im November 2020 mordend durch die Wiener Innenstadt zog, war Österreicher und besuchte hier eine Schule, seine Eltern waren Einwanderer aus Mazedonien. Man muss sich die Frage stellen: Wie kann es passieren, dass junge Menschen in unserem Land dermaßen und offensichtlich weitgehend unbemerkt radikalisiert werden können? Welche Rolle spielen die Eltern, denn dieses Gedankengut kommt ja nicht von ungefähr. Nur ein erschreckendes Beispiel, das sich auch in unserem Buch, einem Dialog über Judentum und Christentum, wiederfindet: Der Enkel eines Wiener Rabbiners, zwölf Jahre alt, spielte vor wenigen Wochen in einem Park Fußball. Ein anderer Bub kam auf ihn zu und forderte ihn auf, seine Kappe abzunehmen. Auf die Frage nach dem Grund antwortete der: „Ich will sehen, ob dir wirklich Hörner aus dem Kopf wachsen.“ Und das im 21. Jahrhundert.

Toni Faber

Wir Katholiken müssen Hand in Hand gehen mit der jüdischen Bevölkerung, aber auch mit den Muslimen. Das ist auch die ganz klare Vorgabe des Papstes: in den Dialog zu treten mit den Religionen. Erst gestern war der Direktor des muslimischen Zentrums mit seinen Jugendvertretern bei mir. Unser aller klares Bekenntnis ist: Wir sind auf der Seite derer, denen Gewalt angetan wurde. Aber auch an der Seite jener, die Opfer von Gegengewalt geworden sind.

Spera

Bitte um Einspruch beim Wort Gegengewalt. Israel übt keine Gegengewalt aus, sondern verteidigt sich legitim. Kein anderes Land der Welt würde das, was die Hamas unschuldigen zivilen Opfern in Israel angetan hat, hinnehmen. Ein Verwandter aus unserer erweiterten Familie wurde in seinem Kibbuz, der sich direkt neben dem Gazastreifen befindet, erschossen, seine Frau konnte sich in den Schutzraum retten und musste das alles mitanhören. Mein Mann (Martin Engelberg, ÖVP-Mandatar und Psychoanalytiker, Anm.) ist gerade vor Ort, und es ist kaum zu ertragen, was er beim Identifizieren der Opfer sehen musste.

Aber das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza kann man in dieser Debatte nicht ausklammern.

Spera

Die Bevölkerung von Gaza befindet sich in Geiselhaft der Hamas, die ihre Zentrale Berichten zufolge unter einem Spital hat. Die Hamas verfügt über ein großes Vermögen, lässt aber ihr eigenes Volk hungern. Mir fällt kein Land ein, das in einem Krieg steht und wie Israel über dem Gebiet des Feindes Flugblätter abwirft, auf denen die Bevölkerung aufgerufen wird, sich in Sicherheit zu bringen. Im Süden von Gaza haben Hilfsorganisationen bereits Zeltstädte aufgebaut, Lebensmittel, Medikamente und Infrastruktur sind vorhanden, im Gegensatz zur verbreiteten Meinung, dass es dort nichts gibt.

In der Israel-Kritik wird der Gaza-Streifen häufig als „Freiluftgefängnis“ bezeichnet.

Spera

Das ist ein absurder Vergleich. Ich war vor ein paar Monaten direkt am Grenzübergang. Täglich sind Tausende, wenn nicht Zehntausende aus Gaza zur Arbeit nach Israel gependelt, Gaza ist seit 2005 frei. Die Israelis haben alles mitgenommen, sogar ihre Toten aus den Friedhöfen, aber eine gut funktionierende Infrastruktur hinterlassen. Und was ist passiert? Es wurde alles zerstört, weil es vom Feind war, und die Hamas wurde gewählt. Ägypten hat den Grenzübergang geschlossen, doch das wurde ausgeblendet.