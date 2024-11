Arnulf Rainer: Auslöschung & Neuschöpfung

Demnächst wird der Mann mit der Neigung zur gestischen Übermalung seinen 95. Geburtstag begehen. Am 8. Dezember wird man Arnulf Rainer, der in diversen Kunst-Rankings seit Jahrzehnten zu Österreichs bedeutendsten lebenden Künstlern gezählt wird (neben friendly competitors wie Valie Export, Erwin Wurm und Heimo Zobernig), wohl weit über die Grenzen seines Heimatlandes hinaus gratulieren. Im seit 15 Jahren existierenden Arnulf-Rainer-Museum in der Geburtsstadt des Künstlers – in Baden bei Wien – tut man dies jetzt schon; am kommenden Samstag eröffnet man dort eine Jubiläumsausstellung, der man einen spektakulären Titel gegeben hat: „Das Nichts gegen alles“.

Die existenziellen Obertöne der Namensgebung sind gerechtfertigt und von Rainers Werk bestens gedeckt, geht und ging es darin doch stets um Fragen von Kreation und Destruktion, von Darstellung und Auslöschung. Die frühen 1950er-Jahre waren Rainers Sturm- und Drang-Epoche, mit der Gründung der „Hundsgruppe“ (gemeinsam mit, neben anderen, Ernst Fuchs, Markus Prachensky und Josef Mikl), und - an der Seite der jungen Maria Lassnig – mit seiner sehr eigenen Interpretation abstrakter Malerei, vor allem der damals brandaktuellen, in Paris entstandenen Stilrichtung des Informel.