Außerirdisch, innerpsychisch: Großes Krisenkino bei der 75. Berlinale

Realitätsverlust Ein Zufall ist es jedoch nicht, dass das Gegenwartskino in seinem Versuch, die politische Trostlosigkeit zu spiegeln, Innenansichten schwerer Psychokrisen zu seinem Leitmotiv erhoben hat: Die Amerikanerin Mary Bronstein etwa steuerte dem Wettbewerb eine surreal-freudianische Horror-Comedy namens „If I Had Legs I’d Kick You“ bei, in der die australische Schauspielerin Rose Byrne eine veritable Tour de Force hinlegt: Die labile Psychotherapeutin, die sie darstellt, schlittert angesichts der Essstörung ihrer Tochter in einen so erschreckenden wie hochkomischen Realitätsverlust.

© Berlinale Rose Byrne in der wahnwitzigen Psycho-Comedy "If I Had Legs, I'd Kick You"

Auch zwei Filme aus Österreich, in Nebenreihen prominent platziert, erkundeten auf je eigene Weise mentale Ausnahmezustände: Andreas Prochaska geht in seinem expressiven Schocker „Welcome Home Baby“ in die Feinzeichnung – wie Moder und Bronstein skizziert er die psychischen Abgründe, die das Erlebnis der Mutterschaft in die doppelten Böden scheinbar wohlsituierter Existenzen reißen kann.

© Golden Girls / Berlinale Luisa-Céline Gaffron in Florian Pochlatkos Regiedebüt "How to Be Normal ..."

Wo aber Prochaska, handwerklich gewohnt brillant und mit der souveränen Julia Franz Richter als Protagonistin, vor allem in das Nähkästchen des Horrorexzesse (mit Geisterhaus und satanistischer Dorfgemeinde) greift, unternimmt der Wiener Regisseur Florian Pochlatko in seinem Debüt, das er „How to Be Normal and The Oddness of the Other World“ genannt hat, weniger Naheliegendes: Sein Psychogramm einer jungen Frau mit affektiver Störung (dynamisch: Luisa Gaffron) zerstäubt er in einen veritablen Rausch von Medien- und Wahrnehmungsexperimenten, der auch die Grenzen zwischen Lust- und Trauerspiel planvoll verschwimmen lässt. Der Film wird Ende März übrigens das Grazer Austrofilmfestival Diagonale eröffnen.

Trump, revisited

Das liebste Spiel aller Filmfestivals, die stufenlose Erhöhung der VIP-Dichte am Red Carpet, hat man heuer schon fast gewonnen: Timothy Chalamet, der außerhalb des Wettbewerbs in „Like a Complete Unknown“ als junger Bob Dylan brilliert, tänzelte im weißen Hipster-Unterhemd vor den versammelten Kameraobjektiven, und auch Kollege Robert Pattinson, der in der Science-Fiction-Despotengroteske „Mickey 17“ (Regie: „Parasite“-King Bong Joon-ho) einen chronischen Verlierer auf einem fremden Planeten spielt, sowie Jessica Chastain – sie führt das Ensemble in Michel Francos Migrations-Melodram „Dreams“ an – brachten die Menge verlässlich zum Kreischen.