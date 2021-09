Babythriller und Familienoper: Starker Start der 78. Filmfestspiele am Lido

Dramatisch geht es auf der Leinwand zu, chaotisch am Festivalgelände: Das 78. Filmfest in Venedig hatte gestern, an seinem Eröffnungstag, mit exzellenten Werken aufzuwarten, drohte sich zugleich aber in organisatorischen Problemen zu verstricken, die nur der nervenberuhigenden spätsommerlichen Sonne wegen nicht in offene Tätlichkeiten seitens demoralisierter Festivalbesucher:innen ausuferten: Staus und Schlangen bildeten sich, begleitet von massiven Verzögerungen, vor allen Checkpoints und Kinoeingängen, und das elektronische Ticketreservierungssystem, auf das man aus Contact-Tracing-Gründen vor jedem Kinobesuch verbindlich zugreifen muss, schillerte in allen (Fehl-)Farben eines überlasteten Systems. Nach der sehr entspannten Festivalausgabe 2020, das mit effizienten Anti-Covid-Maßnahmen punkten konnte, wollte man heuer offenbar alles genau so machen wie vergangenes Jahr, hatte die Rechnung aber nicht mit gefühlt doppelt so vielen internationalen Gästen gemacht.