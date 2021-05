Banksy bis Thomas Pynchon: Wenn Kulturschaffende ihre Identität verwischen

Ein Mann ohne Gesicht nimmt vor der Kamera Platz, in einem schummrigen Raum, an der Wand hinter ihm bunte Graffitis, Spraydosen im Regal. Zu seiner Rechten: eine Affenmaske hinter Glas. Die Kapuze seines Sweaters hat der Mann, der sich hier Banksy nennt, so weit über den Kopf gezogen, dass sein Gesicht im Schatten bleibt. Der Verzerrungseffekt in seiner Stimme kann die Cockney-Färbung in dem Englisch, das er spricht, nicht verhehlen. „Möglicherweise ist Kunst am Ende ja auch nur eine Art Witz“, mutmaßt der Dunkelmann ironisch.

Dies ist eine Szene aus dem – vom berühmtesten street artist der Welt persönlich inszenierten – Semi- Dokumentarfilm „Exit Through the Gift Shop“ (2010). Man weiß natürlich nicht, ob die Phantomgestalt mit Hoodie tatsächlich Banksy ist. Der Gedanke scheint angesichts seiner Geschichte eher unwahrscheinlich: Ein seit 30 Jahren aktiver, hochprofessioneller Trickser wie Banksy wird sich vermutlich nicht ausgerechnet dann, wenn er gerade alle Zügel in der Hand hat, in einen derart klischeehaften Graffiti-Keller setzen. Abgesehen davon, dass man in Bristol, wo der Künstler herkommen soll, kein Cockney spricht.