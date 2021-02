Berlinale 2015: Jafar Panahi fährt „Taxi“ gegen die Zensur

Bei Panahi klingt Freiheit zum Beispiel so: Ein gelbes Taxi bewegt sich durch die Straßen der iranischen Hauptstadt. Menschen steigen in das Taxi. Als der Fahrer sie befragt, sagen die Passagiere offen, was sie über ihr Land, die Politik und die allgegenwärtigen Repressalien denken. Kein anderer als der Regisseur selbst sitzt am Steuer des Taxis; das Auto wird zum mobilen Filmset umfunktioniert. Während der heiteren Episoden (ein DVD-Raubkopierer geht auf Kundenfang) und den dramatischeren Fahrten (ein verletzter Motorradfahrer) fängt Panahi die Stimmung in der iranischen Gesellschaft mit der am Armaturenbrett eingebauten Kamera ein.