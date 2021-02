„Breaking Bad“-Spin-off „Better Call Saul“: ein Anwalt für alle Fälle

Diese Vor- und Rückblenden zu Beginn einer Staffel waren schon für die Lehrer-wird-Drogenboss-Serie „ Breaking Bad“ (2009-13) charakteristisch. US-Comedy-Star Bob Odenkirk spielte darin die beliebte Nebenfigur, Walter Whites verschlagenen Anwalt. In den ersten beiden – in Anwesenheit von Odenkirk nun bei der Berlinale gezeigten – Folgen setzen die beiden Showrunner Vince Gilligan und Peter Gould, Ersterer zeichnete bereits für „ Breaking Bad“ hauptverantwortlich, auch mit „Better Call Saul“ auf überraschende Pointen. War es bei „ Breaking Bad“ noch die Wandlung eines an Lungenkrebs erkrankten Chemielehrers ( Bryan Cranston als Walter White) zum skrupellosen Drogenboss, so wird nun der Verwandlung des schusseligen Strafverteidigers Jimmy McGill zum schlagfertigen Manipulierer Saul Goodman (lautmalerisch für „It's all good, man“) nachgespürt, der seinen kriminellen Klienten in nichts nachsteht.