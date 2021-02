Blut und Beuschel: „Game of Thrones“ startet in die fünfte Staffel

Die Zeichen der Tragödie und das politische Spiel um die Macht sind „Game of Thrones“ von Beginn an fest eingeschrieben. Als der langjährige Herrscher über die fiktive Insel Westeros, die nicht zufällig an Großbritannien und an die Rosenkriege des 15. Jahrhunderts erinnert, stirbt, erheben mehrere mächtige Familien Anspruch auf den Eisernen Thron der sieben Königreiche. Wechselnde Machtverhältnisse, ein verrückt sadistischer junger König ( Jack Gleeson als König Joffrey), politische Winkelzüge und epische Schlachten lassen eine Welt entstehen, in der eine friedliche Konfliktlösung in weite Ferne rückt. „Game of Thrones“ ist ein tragisches Welttheater von Sturz, Aufstieg und Niedergang einzelner Imperien, das aktueller nicht sein könnte.