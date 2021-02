„Broad City“: Leben im Schlamasselland

Das Faszinierende an „ Broad City“ ist aber nicht nur der Hang zum Leben im Schlamasselland, sondern besitzt zudem die Gabe, ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie Freundschaft in den Zehnerjahren nicht nur neu, sondern offen zelebriert wird. Abbi und Ilana tauschen via Skype-Konferenz nicht nur die intimsten Geheimnisse aus (und haben auch noch Sex dabei), man kauf ihnen auch ab, dass sie für einander bis ans Ende der Welt gehen würden. Und das Ende der Welt, das weiß man spätestens bei der dritten Folge der ersten Staffel, ist nicht Neuseeland oder die Wüste in Michael Endes „ Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, sondern ein Postverteilerzentrum auf der unbewohnten North Brother Island in New York City.