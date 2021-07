Das Konzept der Familie erforschten auch die ersten Wettbewerbsbeiträge: Japans Filmfeingeist Hirokazu Kore-eda blieb im Privaten und lotete nuanciert (wie einst der große Yasujiro Ozu) familiäre Spannungen und geschwisterliche Solidarität aus - sein "Umimachi Diary“ skizziert den Alltag dreier junger Frauen, die nach dem Tod des gemeinsamen Vaters ihre 15-jährige Halbschwester, von deren Existenz sie nichts wussten, bei sich aufnehmen. Yorgos Lanthimos ("Dogtooth“, 2009; "Alpis“, 2011) dagegen, einer der Hauptvertreter des neuen griechischen Autorenfilms, erzählte - freilich ganz anders als Bercot - in seiner dystopischen Groteske "The Lobster“ von der öffentlichen Verwaltung des Privaten: Die totalitär gelenkte Zwangsverpartnerung, die Lanthimos heraufbeschwört, produziert eine herzlose, ins Animalische abgleitende Gesellschaft. Der Liebessurrealismus, den "The Lobster“ in Anschlag bringt, übt zynische Kritik an einer Politik der Überreglementierung. So demonstriert Griechenland dem neuen Europa in Zeiten der wirtschaftlichen Ohnmacht immerhin kulturelle Satisfaktionsfähigkeit.