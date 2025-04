Wie soll man von der elektrisierenden, heftige Lach- und Fremdscham-Attacken auslösenden Serie „The Studio“ von und mit Seth Rogen berichten – in schwärmerischer Absicht gar? Schon allein die Aufzählung all der Stars, die sich in dieser aus Chaos, Cameos und Cringe komponierten Comedy über das Hollywood-Studiosystem (abzurufen auf Apple TV+) in verzerrten Versionen ihrer selbst der Lächerlichkeit preisgeben, würde genügen. Aber auch der Weg vertiefender Plot-Synopsen der individuellen Episoden, die in beachtlicher Breite die aktuell heißesten Eisen der Entertainment-Industrie auf- und angreifen, wäre gangbar. Oder vielleicht zitiert man einfach nur all die messerscharfen One-Liner, die hier in irrwitziger Taktung abgefeuert werden? Seitenweise Unterhaltung wäre garantiert.

Um des unbefangenen Schauvergnügens willen ist jedoch Zurückhaltung angesagt. Nur so viel: Martin Scorsese wird zum Weinen gebracht, sein Regiekollege Ron Howard zur Weißglut, Zoë Kravitz von psychoaktiven Pilzen an den Rand ihres Bewusstseins getrieben. Und ja, eine Folge dreht sich ausschließlich darum, nicht die Nerven, die Reputation oder beides zu verlieren, während man die ethnisch unproblematischste Besetzung für einen Blockbuster über das Kool-Aid-Maskottchen sucht. Und, oh ja, schillernde Sentenzen hagelt es hier wirklich im Dauertakt – stellvertretend diese: „Wenn es nach mir ginge, würden wir uns darauf konzentrieren, den nächsten ,Rosemary’s Baby’ oder ,Annie Hall’ zu machen – oder irgendeinen großartigen Film, der nicht von einem verdammten Perversen gedreht wurde.“