Christiane Rösinger: Was ich vom Leben gelernt habe

Man muss nicht immer traurig sein. Bei meinem ersten Soloalbum „Songs of L. and Hate“ habe ich zu Andreas Spechtl, meinem musikalischen Partner, gesagt: Wir nehmen jetzt das traurigste Album aller Zeiten auf. Manche Lieder sind so traurig, dass ich sie heute gar nicht mehr spielen mag. Das ist wie ein Abgrund. Das neue Material haben wir jetzt fröhlicher arrangiert.