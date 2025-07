Claus Peymann: Der Theaterberserker

„Das Absurde war“, so Pasterk weiter, „er fragte lange überhaupt nicht nach der Gage, sondern sagte, er käme nur unter der Bedingung, dass es auch schöne Programmhefte geben werde, in denen immer das ganze Stück abgedruckt ist. Was dann später losging, war der blanke Irrsinn.“

Ein erstes Sondierungsgespräch gab es 1984 in München, denn wir wollten uns auf halber Strecke zwischen Bochum und Wien treffen. Robert Jungbluth, der damalige Generalsekretär der Bundestheater, begleitete mich. Wir buchten ein Drei-Sterne-Hotel und trafen Peymann beim Frühstücksbuffet. Der offensichtlich sehr nervöse Peymann pflückte sich gedankenverloren zwei weiße Gipssemmeln, die als Dekoration über dem Buffet in Fischernetzen angebracht waren, und lud sie mit einem spartanischen Butterpäckchen auf seinen Teller. Da wusste ich: Hurra, er hat angebissen! Als ich den Zilk mithilfe von Karin Kathrein (Theaterkritikerin der „Presse“, Anm.) und Franzi (alias André, Anm.) Heller endlich so weit hatte, begann der Peymann wieder seinen Ja-Nein-Zickzackkurs. ‚Soll ich das wollen – das österreichische Nationaltheater?!‘, sagte er immer wieder.“ Vielleicht dachte er an den Spruch des Dichters Carl Zuckmayer, der den Job des Burgtheaterdirektors einst mit den Worten „Lieber mit einem nackten Hintern in einem Ameisenhaufen!“ ausgeschlagen hatte.

Die Schreie nach Zensur und sogar einem Aufführungsverbot des von Peymann für das Anschluss-„Jubiläum“ 1988 bei Thomas Bernhard bestellten Stücks „Heldenplatz“ wurden schon im Vorfeld der Uraufführung am 4. November 1988 in hysterische Hasshöhen getrieben. „Erhard Busek“, erinnert sich Pasterk, „der ja bekanntlich den liberalen Flügel der ÖVP verkörperte, rief sogar zu einem Publikumsboykott auf. Das muss man sich einmal vorstellen.“ Die Abneigung gegen die „Nestbeschmutzer“ Peymann und Bernhard lief jedoch quer durch alle ideologischen Lager. Auch Alt-Bundeskanzler Bruno Kreisky mischte sich ein, dass man sich das so nicht gefallen lassen dürfe; die Vereinten Grünen forderten Peymanns Absetzung, Kurt Waldheim sprach wenig überraschend „über eine Beleidigung des österreichischen Volks“, nur die Kulturministerin Hilde Hawlicek machte die Mauer und rief ihn immer wieder mit Durchhalteparolen an. Haider grölte inzwischen das Karl-Kraus-Zitat: „Hinaus aus Wien mit dem Schuft.“

Im André-Müller-Interview machte Peymann zwei Jahre nach seinem Burg-Antritt seinem Herzen Luft, indem er klagte: „Wenn Sie wüssten, was für eine Scheiße ich hier erlebe! Man müsste dieses Theater von Christo verhüllen und abreißen lassen. Vielleicht schmeiße ich morgen schon alles hin. Beim österreichischen Kanzler Vranitzky liegt gerade ein Rücktrittsgesuch.“

Das Spielfeld für einen hingebungsvollen potenziellen „Staatsfeind“, der sich noch dazu, wie er in einem TV-Interview anmerkte, „vom Staat bezahlen, aber nicht kaufen lässt“, war in der politischen Klimawende Mitte der 1980er-Jahre so herausfordernd wie inspirierend: Jörg Haider war im September 1986 am Innsbrucker FPÖ-Parteitag mithilfe des deutschnationalen Flügels an die Spitze seiner Partei gekommen; Kurt Waldheim war im Juni zuvor in einer Stichwahl zum Bundespräsidenten gewählt worden. Das liberale Aufbruchsklima der späten 1970er-Jahre schien verpufft oder bekam zumindest einen schweren Dämpfer, angeheizt durch die Anti-Peymann-Kampagnen der „Kronen Zeitung“.

Den Auftakt für einen bald hell lodernden Kulturkampf setzte Peymann bereits bei seinem Amtsantritt 1986, indem er eine stattliche Anzahl von damaligen Publikumslieblingen wie Erika Pluhar oder Franz Morak kaltstellte und viele „Deitsche“ wie Gert Voss, Martin Schwab, Fritz Schediwy oder Ignaz Kirchner mitbrachte. „Ich bin mit ihm immer gut ausgekommen“, erinnerte sich Michael Heltau, der heutige Doyen des Burgtheaters, „aber für viele meiner Kollegen bedeuteten diese Peymann-Jahre Drama und Stillstand.“

Dem „Mythos der angeblichen Zerstörung eines Ensembles“ widerspricht Peymann in dem Kompendium „Peymann von A bis Z“: „Das Ensemble war immer verfeindet. Die waren sich nur einmal im Laufe der letzten 200 Jahre richtig einig: gegen mich!“ Dort wird er auch mit der Bemerkung zitiert, er halte das Burgtheater für „eine Leichenhalle und Geldverprassungsmaschine“: Es sei paradox, „dass just jene Politiker, die immer die Abschaffung der Privilegien forderten, am heftigsten gegen mich waren.“