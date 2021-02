Communication Killer aus Kärnten: „Wir sind alle Nachbarn“

profil: Wie schwer ist es im Jahr 2016 eine Garagenrock-Band von Treibach-Althofen aus zu betreiben? Elmar Glanzer: Bei uns ist es mittlerweile so, dass unser Gitarrist Thomas in Graz und unser Drummer Paul in Wien wohnen. Nur unser Bassist Michi und ich wohnen noch in Kärnten. Proben und Konzerte müssen mittlerweile langfristig geplant werden, was aber recht gut funktioniert. Interessant war es bei meiner ersten Band Rodriguez, wo am Anfang tatsächlich alle vier Mitglieder aus Althofen waren. Zum Teil sogar Nachbarn von mir. Das Genre Garagen-Punkrock hat sich erst im Laufe der Jahre entwickelt. Rodriguez ist als stinknormale Band mit Skate-Punk-Hintergrund gegründet worden.