Countersound: Soap&Skin covert 4 Non Blondes’ „What’s Up?“

Die Kunst dient der österreichischen Musikerin Anja Plaschg immer schon als Selbstschutz. Im Krisenmodus hat die gebürtige Steirerin nun eine eindringliche Version des Neunziger-Hits „What’s Up?“ veröffentlicht. Das dürfte der 30-jährigen Komponistin nicht besonders schwer gefallen sein: Unter ihrem Pseudonym Soap&Skin praktiziert sie nicht erst seit der Corona-Krise physical distancing in ihrer Wohnung am Wiener Stadtrand; schreibt Songs grundsätzlich über Lebenskrisen, Selbstreflexion und dem großen Unwohlbehangen – und fragt sich zu Recht: „What's going on?“