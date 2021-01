Das neue Kreisky-Album "Atlantis": Kornkreise im Schnee

Ein Hauch zeitgenössischer Harmonie ("Wir stehen in der Abendsonne/Mitten im Feld/Komm, wir machen ein Foto von uns")kippt da schnell in eine unheimliche Begegnung; der Kontakt zu den Nachbarn scheint genetisch vorbelastet("Euer Kind hat einfach/ADHS")und die Hoffnung auf eine Zukunft vergeblich("Ich finde keine Sprache/Ich finde nur blöde Witze/Blöde Witze und cooles Wissen/Und damit kommt man ja auch durch/Wenn man will").





Kreisky: Atlantis (Wohnzimmer Records / Rough Trade)