Meine erste intensive Begegnung mit David Bowie fand im Kino statt, um 1981, mit der magischen Berliner Konzertszene in "Christiane F - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“. So sehr der Film mich beeindruckte, ich wollte ihn nie wieder sehen. Meine Erinnerungen an die Live-Songs ("Station to Station“, "TVC-15“, vielleicht "Boys Keep Swinging“, "Heroes“ und "Stay“, oder täusche ich mich?) sind daher diffus. Von den Bildern, die von Instrumentals wie " Warszawa“ oder "Sense of Doubt“ begleitet wurden, bleibt nur ein vager Eindruck von Grobkörnigkeit und grünlichem Neonlicht. Aber das Soundtrack-Album, de facto ein Best of der Berlin-Phase, war die ideale Projektionsfläche meines frühpubertären Weltschmerzes. Ich hielt mich nun für einen Fan, doch das kristalline "Let’s Dance“-Album hinterließ mich 1983 mit gemischten Gefühlen. In meinen Teenager-Jahren schleppte sich der Meister dann durch den kreativen Tiefpunkt seiner Megastar-Phase, und ich war wohl gut beraten, mir sein Konzert der "Glass Spider“-Tour im Praterstadion 1987 nur von draußen anzuhören. Als spätgeborener Sixties-Snob fühlte ich mich davon allerdings bloß bestätigt - und bohrte stattdessen umso intensiver in den Schätzen seiner Vergangenheit. Robert Rotifer