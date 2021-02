Wenn ich Songs an einem schönen Ort schreibe, bleiben die Lieder eher in meinem Herzen. Ob sie dann besser sind, weiß ich nicht, aber ich denke zumindest lieber daran. In meiner verrauchten Wohnung habe ich genügend Lieder geschrieben. Jetzt zieht es mich in die Ferne. Mein nächstes Album werde ich wohl bei Verwandten in Australien schreiben.